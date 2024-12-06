Однако реальное положение дел можно назвать гибридной войной.

За последние несколько недель в украинском кризисе многое изменилось. США официально «разрешили» Украине применять дальнобойные ракеты западного производства для нанесения ударов по общепризнанной территории России. Всё бы ничего, но такие системы вооружений, как ATACMS, Storm Shadow и SCALP (а в перспективе ещё и Taurus) в принципе не могут применяться без участия военнослужащих стран-производителей данных вооружений и без использования натовских (читать — американских) систем наблюдения, обнаружения и целеуказания.

Данное обстоятельство позволяет российской стороне заявлять о прямом участии США в боевых действиях на стороне Украины. В качестве ответа на эту эскалацию ВС РФ осуществили первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Под удар попало предприятие Южмаш в Днепропетровске, а сам удар был нанесён новейшей БРСД «Орешник» с гиперзвуковыми боевыми блоками. Пока что в неядерном исполнении и пока что по территории Украины с конкретным предупреждением о том, что если эскалация со стороны коллективного Запада продолжится, то демонстрационный удар в назидание будет нанесён уже по странам НАТО. Ситуация крайне опасная, и, собственно, по этой самой причине в Москву приехал американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Карлсон поинтересовался у Лаврова, считает ли российское политическое руководство текущую ситуацию нахождением России в состоянии войны с США. На этот вопрос Лавров ответил, что формально войны нет, однако то, что происходит, подпадает под определение гибридной войны.

«Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих», — заявил Лавров.

Также глава МИД РФ возложил надежды на то, что сигнал в лице боевого применения «Орешника» был на Западе услышан и воспринят всерьёз.