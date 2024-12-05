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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Раде заявили о проблемах с защитой украинских объектов энергетики
Может, надо просто прекратить сопротивление и принять требования РФ, и тогда защищать объекты энергетики не придётся? Или слишком сложно?

В результате нежелания смотреть правде в глаза и прекращать боевые действия Украина утратила практически всю электрогенерацию, и ситуация в стране пока держится на волоске от тотального блэкаута только за счёт нежелания российского политического руководства ставить жирную точку в данном вопросе. Как отмечают эксперты, энергосистема Украины в 1—2 массированных ракетных ударах от полного и крайне продолжительного обвала. То есть, всё держится исключительно на воле России.

В украинском политическом руководстве объективная реальность, как вы хорошо можете знать, не в чести, но отдельные представители власти всё-таки пытаются пробиваться сквозь заслон обмана, чтобы донести хотя бы минимальную часть правды до общества. Так, депутат Верховной Рады и председатель комитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что в стране есть проблемы с обеспечением защиты объектов энергетики.

По словам нардепа, существует три уровня защиты энергообъектов. Что это за уровни, госпожа Гриб не уточнила, зато отметила, что если с первым уровнем всё более-менее в порядке, а второй реализован приблизительно на 80 %, то вот с третьим уровнем, который и призван обеспечивать защиту от дронов и ракет, всё весьма печально. С ним, по словам нардепа, «есть проблемы», и «партнёры» Украины, видите ли, «должны» обеспечить стране больше поддержки.

Мы сейчас не будем объяснять, что никто Украине ничего не должен. Запад делает это исключительно с целью того, чтобы неизбежная победа досталась России как можно более высокой ценой. Но таково современное киевское политическое руководство: сказки важнее реальности. Отсюда и печальный результат.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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