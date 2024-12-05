Развитие энергетики в РФ после советского периода продолжается. В сопредельных же государствах всё радикально наоборот.

Пока в сопредельных странах развитие энергетики либо полностью остановлено (генерация электричества продолжается на советском, читать, российском наследии), а в отдельном особенно буйном и невменяемом государстве энергетика и вовсе уничтожается в ходе боевых действий, в России тем временем данная ключевая отрасль народного хозяйства развивается. Модернизируются уже имеющиеся электростанции, строятся новые, в том числе такие масштабные проекты, как гидроэлектростанции.

И вот, сегодня компания «Русгидро» отчиталась о завершении строительства Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме в Магаданской области. Как отметила организация, электростанция мощностью 570 МВт (4 энергоблока по 142,5 МВт) прошла испытания, а водохранилище полностью наполнено. Сегодня был подписан акт приёмки станции в постоянную эксплуатацию.

Согласно заявленным характеристикам, среднегодовая выработка Усть-Среднеканской ГЭС составит примерно 2,55 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ввод станции в эксплуатацию обеспечит энергией промышленные предприятия Магаданской области.

Примечательно, что проект данной станции был разработан ещё в 1980-е, а подготовка площадки началась в 1991 году. Дальше история государства пошла по разрушительному пути, и в итоге к проекту вернулись лишь в 2008 году. На проектную мощность станция выходила долго — с 2013 по 2022 год. И лишь сегодня, спустя ещё почти три года, объект был введён в эксплуатацию.