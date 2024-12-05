Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запад готовит для Зеленского убежище в Лондоне после прекращения огня — El Mundo
Опять 25. Россию спросили? Зеленский должен ответить за преступления против Украины, мира и человечности. И суд будет отнюдь не в западных странах.

Судьба исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, безусловно, волнует его самого, а также волнует российские правоохранительные органы. Спасая себя, Зеленский уже обрёк Украину на отсутствие ладно бы только светлого, так и просто будущего вообще, и вот, по всей видимости, смог выторговать у коллективного Запада для себя убежище.

Так, сегодня испанская газета El Mundo со ссылкой на свои источники в украинском политическом руководстве заявило о том, что коллективный Запад готовит для Зеленского убежище (названное «золотой ссылкой») в Лондоне на случай, если будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании. По всей видимости, на Западе понимают, что представители националистических кругов на Украине не простят Зеленскому подписание мирного соглашения, которое в сегодняшних реалиях будет означать не что иное, как капитуляцию Киева, поэтому готовят для него спасательный круг.

После «ссылки» Зеленского на Украине, продолжает El Mundo, будут проведены президентские выборы.

Здесь следует отметить одну немаловажную вещь. С точки зрения России вышеуказанный сценарий совершенно неприемлем, поскольку Зеленский может изображать из себя правительство в изгнании, которое оторванный от реальности коллективный Запад также будет продолжать изображать легитимным правительством государства. По хорошему, Зеленского и высшее политическое руководство Украины в целом необходимо судить за преступления против Украины, граждан Украины, преступления против мира и человечности. В конце концов, обязанностью Зеленского и его команды было избежание вооружённого конфликта, который довёл страну до ручки, и эту обязанность Зеленский не просто не исполнил, а наоборот: сделал всё возможное, чтобы последствия конфликта для Украины стали необратимыми. А сегодня ситуация, к сожалению, именно такова: от этого конфликта Украина не оправится уже никогда и ни в каком из аспектов. Причём самое страшное, что ключевой пострадавший аспект — демографический: миллионы людей сбежали из страны, ещё неизвестное количество, реальное значение которого наверняка повергнет население Украины в истинный шок, стали потерями в рамках боевых действий, и сколько ещё сбегут из страны после открытия границ, также неизвестно. Поэтому нет, отпускать киевское политическое руководство в «золотую ссылку» в Лондон ни в коем случае нельзя: каждый должен ответить по всей строгости.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Глава МИД Италии заявил, что Украине придётся пойти на уступки России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
122
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
3
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
15
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
12
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
3
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
3

Сейчас обсуждают

Александр Сомов
19:59
Давайте считать.. 280 000 мвтч это примерно 10¹⁵ джоулей. Объем воды за год с учётом перемешивания и течений в прибрежье - примерно 10 км³. Что равно 10¹³ кг. Итог - изменение температуры - 0,024⁰С....
В Дании запустили крупнейший в мире тепловой насос с морской водой
Demiurg666
19:58
Мошенников обманывают?! Какой ужас!
Маркетолог Анастасия Бастрыкина рассказала о "новогодней схеме" обмана мошенников в Telegram
HREN
19:53
Вопросу года 3 точно - тема возникла на 13900, который выдавал больше 1000. Линкс как мерило производительности давно не применяется, т.к. автор забросил программу уж 100 лет, и новые версии пишут лев...
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
Александр Сомов
19:51
10 000 квтч это вполне себе нормально для отопления дома в течении года. При КПД котла 90% этот примерно 1000 м³ газа
В Дании запустили крупнейший в мире тепловой насос с морской водой
ЧatoБoт
19:51
"...Все украинские СМИ нынче тщательно отыгрывают главный тезис, спущенный сверху из Комитета Свидомости. Тезис этот состоит в том, что «Орешник» — это смешно. Помятый персонаж в неглаженой зелёной ма...
WSJ: Украина готовится объявить о готовности к переговорам с РФ
REY_B_
19:49
Гудрон со вкусом мяты? Возврат в детство, для рождённых в СССР?
В России начали выпускать кровельный материал с добавлением жевательной резинки
ЧatoБoт
19:45
Ничего ужасного для некроинцев, им достаточно лишь часов по 20 в сутки гiдно скакать - и тогда никакой холод не страшен. В противном случае - готовиться к земле, как завещал сам Пэдалик Клычко.
BBC: Многим городам Украины грозит отопительный коллапс, а власть бездействует
BigCar
19:44
Мда... Собирать китайские JAC`и это достойный прорыв для конца первой четверти 21 века.
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
Женя Клюшников
19:39
Потому что 6-ядерника достаточно. Разница ФПС между 6-8 ядрами не такая значительная,в отличие от разницы в стоимости. А вот на счёт видюх согласен,3060 что-то печально выглядит
В ноябре самыми популярными среди геймеров оказались FHD-мониторы, GeForce RTX 3060 и 6-ядерные CPU
BruteForce
19:28
Меня интересует как и чем танкисты цель за 10 км обнаружили. Тут и про кривизну земли нужно вспомнить.
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем