Опять 25. Россию спросили? Зеленский должен ответить за преступления против Украины, мира и человечности. И суд будет отнюдь не в западных странах.

Судьба исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, безусловно, волнует его самого, а также волнует российские правоохранительные органы. Спасая себя, Зеленский уже обрёк Украину на отсутствие ладно бы только светлого, так и просто будущего вообще, и вот, по всей видимости, смог выторговать у коллективного Запада для себя убежище.

Так, сегодня испанская газета El Mundo со ссылкой на свои источники в украинском политическом руководстве заявило о том, что коллективный Запад готовит для Зеленского убежище (названное «золотой ссылкой») в Лондоне на случай, если будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании. По всей видимости, на Западе понимают, что представители националистических кругов на Украине не простят Зеленскому подписание мирного соглашения, которое в сегодняшних реалиях будет означать не что иное, как капитуляцию Киева, поэтому готовят для него спасательный круг.

После «ссылки» Зеленского на Украине, продолжает El Mundo, будут проведены президентские выборы.

Здесь следует отметить одну немаловажную вещь. С точки зрения России вышеуказанный сценарий совершенно неприемлем, поскольку Зеленский может изображать из себя правительство в изгнании, которое оторванный от реальности коллективный Запад также будет продолжать изображать легитимным правительством государства. По хорошему, Зеленского и высшее политическое руководство Украины в целом необходимо судить за преступления против Украины, граждан Украины, преступления против мира и человечности. В конце концов, обязанностью Зеленского и его команды было избежание вооружённого конфликта, который довёл страну до ручки, и эту обязанность Зеленский не просто не исполнил, а наоборот: сделал всё возможное, чтобы последствия конфликта для Украины стали необратимыми. А сегодня ситуация, к сожалению, именно такова: от этого конфликта Украина не оправится уже никогда и ни в каком из аспектов. Причём самое страшное, что ключевой пострадавший аспект — демографический: миллионы людей сбежали из страны, ещё неизвестное количество, реальное значение которого наверняка повергнет население Украины в истинный шок, стали потерями в рамках боевых действий, и сколько ещё сбегут из страны после открытия границ, также неизвестно. Поэтому нет, отпускать киевское политическое руководство в «золотую ссылку» в Лондон ни в коем случае нельзя: каждый должен ответить по всей строгости.