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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Италии заявил, что Украине придётся пойти на уступки России
Иначе всё будет только хуже и хуже, и хуже.

Чем яснее для всех становится обстановка в зоне украинского кризиса, чем более очевидными становятся перспективы, учитывая тенденции, тем чаще в западных странах начинают звучать голоса разума, подразумевающие, что Украине придётся пойти на уступки, если она хочет завершить текущий вооружённый кризис с Россией.

Так, по словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, Зеленскому придётся пойти на «определённые уступки» и «принять некоторые условия», если он хочет завершения конфликта и не желает дальнейшего ухудшения ситуации.

Сегодня реальность в зоне конфликта следующая: ВС РФ ведут наступление на всех участках линии боевого соприкосновения. Да, это наступление идёт по-прежнему с черепашьей скоростью, но оно идёт, и позиции Киева с каждым днём становятся всё более слабыми.

В конечном счёте, если киевское политическое руководство не одумается, а оно одумываться, судя по поступающим из Киева заявлениям, не собирается, то условия урегулирования Украине будут просто-напросто навязаны силой. Тот самый «мир через силу», о котором грезят в Киеве, сбудется. Да, в отзеркаленном формате, но ведь сбудется.

#россия #украина #политика #боевые действия #италия
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