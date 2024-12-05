После этого грузинское политическое руководство утратило работоспособность — по причине раскатистого хохота.

Киевское политическое руководство не просто так называют инфантильным. Всякий раз, когда что-то идёт не по плану Киева, там начинаются истерики, крики и крайне странные действия. Например, вчера вечером исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, глядя на то, как Грузия отстаивает свой конституционный строй под давлением проплаченных из-за рубежа протестных действий, обвинил руководство Грузии в якобы бросании страны в объятия России и посмел заявить о подготовке украинских санкций (незаконных рестрикций) против грузинского политического руководства.

Сегодня утром Зеленский, которому, по всей видимости, больше нечем заняться и у которого больше нет других проблем, заявил, что решение было принято, и в санкционный список Украины попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и ещё 17 политических деятелей.

Не знаем, что Украина этими откровенно неадекватными действиями хотела показать, но в Грузии сегодня наверняка произошла кратковременная утрата работоспособности правительства по причине раскатистого хохота от новостей из Киева. Дело в том, что никто не боится уже даже рестрикций коллективного Запада (воодушевляющий пример России показал, что не так страшен чёрт, как его малюют), что уж говорить про какие-то «санкции» со стороны Украины.

Отметим, что грузинское политическое руководство сейчас проявляет поразительную стойкость и готовность защищать национальные интересы Грузии. Кроме того, на высшем уровне в стране сравнивают текущие протестные явления с украинским «Майданом», ставшим уже именем нарицательным. А поскольку последствия «Майдана» для Украины в Грузии хорошо знают и видят — эти последствия являются страшнейшей из возможных катастрофой (войной с Россией) — их повторения уже на своей территории в Тбилиси совершенно не хотят. Партия «Грузинская мечта» прекрасно отдаёт отчёт в географическом положении страны, а также осознаёт, что благополучие Грузии зависит от торговли со своими соседями, главным и самым богатым из которых является Россия, рынок которой способен поглотить всё, что может произвести Грузия. Чего не скажешь о мифическом Евросоюзе, куда Грузии путь в любом случае заказан.