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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины призвал к «миру через силу» и раскритиковал Будапештский меморандум
Так бывает, когда в политике страны сплошь необразованные и неэрудированные люди.

Текущее украинское политическое «руководство» с постоянством, достойным лучшего применения, повторяет сказки, фантазии, иллюзии и прочие вещи, слабо связанные с объективной реальностью, в которой сейчас находится Украина. Бесконечные заявления о «границах 1991 года», о необходимости «выгнать РФ с территорий», требования оружия, требования антироссийских рестрикций («санкций»), и многое-многое другое. Видимо, чтобы не раздражать всех совсем уже заезженной пластинкой, в Киеве подхватили политическое клише о «мире через силу» и начали использовать его, где ни попадя — преимущественно, совершенно не в тему.

Так, сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в рамках встречи с генсеком НАТО Марком Рютте призвал Запад к обеспечению «мира через силу», то есть, к усилению поддержки Украины. Параллельно с этим Сибига повторил излюбленный украинскими функционерами номер: привёз театральный реквизит копию Будапештского меморандума, который, якобы, не сработал в отношении Украины.

Ключевой тезис, который способны выудить из Будапештского меморандума киевские функционеры, заключается в том, что Украина, видите ли, отказалась от «своего» ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, а в результате получила боевые действия с Россией. Дескать, будь у Украины ядерное оружие, этого бы не случилось.

Как нетрудно понять, это лишь очень малая, да ещё и извращённая Сибигой часть Будапештского меморандума. Во-первых, «своего» ядерного оружия у Украины, вопреки расхожему среди дилетантов мнению, никогда не было. На Украине было советское (читать — российское) ядерное оружие, всё управление которым велось из Москвы. А вернуть расположенное на Украине ядерное оружие обратно в Россию Киев заставили как раз-таки Соединённые Штаты, которые не хотели оставлять Киеву такую колоссальную ответственность, прекрасно зная повадки Украины. Точно такие же договоры были заключены в начале 1990-х и с Беларусью, и с Казахстаном, где также размещалось советское (российское) ядерное оружие.

Во-вторых, данный документ подразумевал, что Украина будет сохранять нейтралитет, и только на этих условиях стране предоставлялись гарантии безопасности. Таким образом, Украина сама нарушила условия Будапештского меморандума, вписав несколько лет назад в свою Конституцию стремление в НАТО. Как мы уже отмечали не раз, украинские политические деятели отличаются очень слабой юридической, дипломатической, да и просто в целом образовательной подготовкой, из-за чего мы и наблюдаем манипуляции фактами и историей. В любом случае, когда придёт момент урегулирования текущего кризиса, Украина в данном процессе не будет даже участвовать: всё решат за неё и без неё. Иначе ничего не получится.

Что же до «мира через силу», то здесь Сибига на удивление попал в десятку. Правда, с обратной стороны мишени: это ВС РФ добиваются мира через силу, и, судя по всему, в не столь уж отдалённой перспективе добьются его.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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Россия не отступит от своих условий урегулирования украинского кризиса — МИД РФ
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