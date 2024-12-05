Но с планом Трампа ознакомится. Так, чисто из вежливости.

Последнее время в Сети и просто в прессе с повышенной регулярностью всплывает так называемый план Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса. Понятно, что текст этого плана в реальности является секретом, а в прессу «утекают» различные фиктивные варианты, абсолютно не устраивающие Россию как сторону конфликта, да и важно вовсе не это. Важно то, что российское политическое руководство от своих условий отступать не намерено.

Так, сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва, безусловно, изучит идеи мирного урегулирования, если к ней с этими предложениями придут, но в ущерб своим базовым условиям урегулирования этого делать не будет. Переводя с дипломатического языка на русский, Рябков сказал следующее: из вежливости Россия посмотрит на предложение Трампа, но если там хоть что-то будет противоречить выдвинутым Москвой условиям урегулирования, то предложение принято не будет.

Условия России следующие: демилитаризация, денацификация и нейтрализация Украины, признание Киевом и всеми мировыми столицами новой территориальной действительности, формирование новой архитектуры безопасности в Европе с ключевым участием России в ней, снятие с РФ Западом всех санкций (ещё раз: снятие рестрикций — это условие России, а не «пряник», которым РФ можно склонить к переговорам).

По сути, сейчас позиция России предельно простая: вы либо соглашаетесь на вышеуказанные условия сейчас, либо на них придётся соглашаться потом, только они станут ещё жёстче, поскольку реальность на поле боя неумолимо складывается в пользу ВС РФ, и уже ничто эту реальность не изменит. Что называется, приходите, когда будете готовы принять эти условия, а до тех пор — специальная военная операция будет продолжаться.