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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии считает, что украинский кризис близок к завершению
Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал после встречи с будущим советником Трампа по нацбезопасности.

Украинский кризис надоел всем. И в первую и последнюю очередь он, по идее, должен надоесть самим гражданам Украины, для которых данный кризис привёл к колоссальным потерям, о масштабе которых они ещё, вероятнее всего, даже не подозревают, к уничтожению экономики, энергетики и в целом светлого будущего как такового. Так случается, когда власть в стране вместо того, чтобы выполнять свою главную задачу — всеми силами избегать вооружённого конфликта и разбиваться в лепёшку, лишь бы сохранить свою государственность — на деле намеренно доводит ситуацию до боевых действий, которые ещё, к тому же, наотрез отказывается завершать.

Разрешить данное кризисное явление будет крайне сложно, потому что, по сути, есть только один вариант — полное выполнение требований России — без какой бы то ни было возможности разработать альтернативное решение, поскольку оно противоречило бы реальности «на земле». Но, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, украинский кризис очень близок к завершению.

Соответствующее заявление Сийярто сделал после переговоров с будущим советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Очевидно, во время этих переговоров Уолтц сказал что-то, что и позволило Сийярто обрести уверенность в своих словах.

А уж как план Трампа будет реализовываться на практике, это уже крайне сложный вопрос. Во-первых, уходящая администрация Байдена делает всё возможное, чтобы украинский кризис был эскалирован до такого уровня, при котором никакой вариант, кроме полной военной победы России, перестаёт быть актуальным. Во-вторых, быстро кризис в любом случае не закончится: в Киеве существует фракция совершенно оторванных от реальности представителей силовых нацбатов, которых придётся тут же успокоить (сами понимаете, каким методом), да и условия России, на которых и только на которых этот кризис может быть завершён, в одночасье, тем более с нынешними инфантильными функционерами в Евросоюзе, не выполняются.

Так что оптимизм — это прекрасно, но зачастую случается так, что оптимист это плохо информированный пессимист.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #венгрия
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Глава МИД Украины призвал к «миру через силу» и раскритиковал Будапештский меморандум
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