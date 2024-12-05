Соответствующее заявление Петер Сийярто сделал после встречи с будущим советником Трампа по нацбезопасности.

Украинский кризис надоел всем. И в первую и последнюю очередь он, по идее, должен надоесть самим гражданам Украины, для которых данный кризис привёл к колоссальным потерям, о масштабе которых они ещё, вероятнее всего, даже не подозревают, к уничтожению экономики, энергетики и в целом светлого будущего как такового. Так случается, когда власть в стране вместо того, чтобы выполнять свою главную задачу — всеми силами избегать вооружённого конфликта и разбиваться в лепёшку, лишь бы сохранить свою государственность — на деле намеренно доводит ситуацию до боевых действий, которые ещё, к тому же, наотрез отказывается завершать.

Разрешить данное кризисное явление будет крайне сложно, потому что, по сути, есть только один вариант — полное выполнение требований России — без какой бы то ни было возможности разработать альтернативное решение, поскольку оно противоречило бы реальности «на земле». Но, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, украинский кризис очень близок к завершению.

Соответствующее заявление Сийярто сделал после переговоров с будущим советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Очевидно, во время этих переговоров Уолтц сказал что-то, что и позволило Сийярто обрести уверенность в своих словах.

А уж как план Трампа будет реализовываться на практике, это уже крайне сложный вопрос. Во-первых, уходящая администрация Байдена делает всё возможное, чтобы украинский кризис был эскалирован до такого уровня, при котором никакой вариант, кроме полной военной победы России, перестаёт быть актуальным. Во-вторых, быстро кризис в любом случае не закончится: в Киеве существует фракция совершенно оторванных от реальности представителей силовых нацбатов, которых придётся тут же успокоить (сами понимаете, каким методом), да и условия России, на которых и только на которых этот кризис может быть завершён, в одночасье, тем более с нынешними инфантильными функционерами в Евросоюзе, не выполняются.

Так что оптимизм — это прекрасно, но зачастую случается так, что оптимист это плохо информированный пессимист.