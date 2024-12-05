Ноу-хау специальной военной операции закономерно распространяется по армиям мира.

Когда в рамках проводимой ВС РФ специальной военной операции стали впервые применяться танки с противодроновыми козырьками, которые впоследствии стали именовать «мангалами», кто только не смеялся над данным «ноу-хау». Впрочем, довольно быстро стало очевидно, что в современном вооружённом конфликте высокой интенсивности с задействованием ударных беспилотников данное простое решение на поверку оказалось весьма эффективным, поскольку позволяет значительно повысить живучесть бронетехники против БПЛА.

Сначала это решение стали копировать, понятное дело, ВСУ, затем Армия обороны Израиля, и вот, с «пингом» в два года это решение стало доходить и до европейских армий. Так, сегодня в Сети появились фотографии французского танка Leclerc с «мангалом». Демонстрация состоялась на военном полигоне Ларзак.

Вопрос, впрочем, пока что в другом: не означает ли это, что танки Leclerc скоро пополнят бестиарий военной техники, поставленной странами коллективного Запада на Украину с целью ведения данного прокси-конфликта против России.

Необходимо понимать, что сейчас украинский кризис для стран коллективного Запада находится в критической точке: либо продолжать эскалацию, либо признавать своё полное поражение по всем аспектам и полностью выполнять требования России. Первое делать крайне опасно — можно доиграться до удара «Орешником» по своей территории, второе инфантильные западные политические функционеры