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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины отверг территориальные уступки ради завершения текущего кризиса
Ваше мнение что, спрашивать кто-то собрался? Или его учитывать, что ли, кто-то будет? Вы зачем его озвучиваете?

Последнее время в западной прессе словно грибы после дождя стали множиться статьи, подразумевающие готовность украинского политического руководства к территориальным уступкам России ради завершения текущего вооружённого кризиса. Понимая, что ни одно западное издание не публикует подобные материалы просто так — это всегда и без исключений «спуск сверху» темы и разрешения на её публикацию — в Киеве начали неприкрыто нервничать, параллельно закатывая истерики из-за, видите ли, недостаточной поддержки Украины со стороны Запада.

Вот и сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига, которого зачем-то пригласили на саммит ОБСЕ на Мальте, заявил, что Украина не пойдёт ни на какие «компромиссы» по территориям, суверенитету страны и её государственности в целом. По словам Сибиги, цель Украины заключается в том, чтобы «Россия убралась» с территории, которую Киев воспринимает своей, и чтобы у Украины была «геополитическая определённость как части евроатлантического сообщества».

Как вы понимаете, всё это прямо противоречит целям специальной военной операции, которую проводит Россия, а это значит, что если Киев продолжит жить в иллюзорном мире, то ВС РФ придётся продолжать доводить до него реальность силовым способом.

В целом же совершенно непонятно, на каком основании Украина вещает свои «хотелки» в публичной сфере. Когда придёт время переговоров между реальными сторонами этого кризиса (РФ и Запад во главе с США), никто мнение Украины даже спрашивать не станет, не то что его учитывать. А изображать из себя субъектность Киеву уже совсем не комильфо. Делать это надо было в самом начале кризиса, согласившись на его мирное урегулирование на тогда ещё максимально приемлемых для Украины условиях. Теперь уже бесконечно поздно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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