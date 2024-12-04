Пуск производился с военного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Когда ВС РФ начинали специальную военную операцию на Украине, российская орбитальная спутниковая группировка ещё не была готова к началу боевых действий. СВО начиналась вынужденно, окончательной подготовки к боевым действиям ещё не было, и с этим, собственно, во многом и были связаны начальные неудачи.

С тех пор всё радикально изменилось, да и спутниковая группировка регулярно пополняется новыми космическими аппаратами. Так, буквально только что Минобороны отчиталось об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах МО РФ с военного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

На момент публикации данной заметки упоминалось только об успешном пуске ракеты-носителя. Сведений об успешном выводе космического аппарата на расчётную орбиту, о взятии его под управление и начале передачи им данных пока не появилось.