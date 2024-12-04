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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Решение принимать уже не Байдену: в Конгрессе США прокомментировали выделение дополнительных денег Украине
Был какой-никакой президент, а стала хромая утка. Таков суровый мир.

Несмотря на то, что исход украинского кризиса давным-давно предрешён — выполнять придётся российские условия урегулирования в полном объёме — страны коллективного Запада и, в особенности, уходящая администрация США, мириться с этой реальностью не готовы, поэтому будут делать всё возможное, чтобы ещё сильнее затянуть украинский кризис, доведя тем самым ситуацию до полной утраты Украиной своей государственности.

Так, уходящий президент США Джо Байден, которого по старой американской традиции называют «хромой уткой» (так называют любого президента, который досиживает последние два месяца перед вступлением в должность нового президента), пытается выбить в Конгрессе США финансирование Украины на дополнительные $24 миллиарда. Но не всё так просто: в Конгрессе этому противятся. В частности, спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон прямым текстом заявил, что уже не Джо Байдену решать, отправлять Украине деньги или нет.

«У нас есть новоизбранный президент, мы подождём и будем следовать указаниям нового верховного главнокомандующего», — заявил Джонсон.

Вероятнее всего, бремя содержания Украины будет полностью спихнуто на европейских «союзников» США. Собственно, именно Евросоюз с фанатизмом, достойным лучшего применения, вступил в конфронтацию с Россией и, н просчитав последствия этой конфронтации, обрёк собственные экономики на рецессию, которая неизбежно перейдёт в депрессию. И чем больше ЕС будет содержать Украину, тем быстрее эта депрессия наступит.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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