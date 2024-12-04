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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Позиции Москвы и Киева по мирному урегулированию несовместимы — МИД РФ
Россия продолжает выполнять цели специальной военной операции, и ничего меньшего не потерпит.

Как мы уже не раз отмечали, позиции России и Украины по мирному урегулированию текущего конфликта диаметрально противоположные: обе стороны (сейчас не важно, что Украина не является субъектом международных отношений и лишь исполняет чужую волю) выставляют максималистские условия, которые являются неприемлемыми для другой стороны. Разница лишь в том, что Россия добиться силового навязывания своих условий может, а вот Украина не в состоянии это сделать даже в том случае, если на её стороне полностью выступит весь Североатлантический альянс, и без того серьёзно демилитаризованный о ВС РФ через передачу Киеву вооружений.

Иными словами, сейчас положение дел следующее: Россия выставила свои условия и, по сути, сказала «Не нравится? Что ж, приходите, когда будете готовы их принять, потому что ничего лучше для вас уже не будет, а вот хуже — вполне». Киев пока упирается за счёт пока ещё готовности коллективного Запада финансировать Украину и обеспечивать её вооружениями при условии продолжения силовой мобилизации населения.

В любом случае, условия России не меняются, и об этом сегодня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, никакой возможности компромисса по урегулированию украинского кризиса сейчас нет, потому что позиции Москвы и Киева несовместимы.

Всё это означает только следующее: боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока российские условия мирного урегулирования не будут приняты. Да, скорее всего, итоговые условия с учётом реальности на линии боевого соприкосновения и в геополитике в целом, будут гораздо жёстче, чем просто демилитаризация, денацификация, нейтрализация Украины и мировое общее признание новых территориальных реалий, но пока что об этом говорить рано.

#россия #украина #политика #боевые действия
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