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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лишь четверть западных компаний действительно ушли с российского рынка — Путин
Но как-то так получилось, что в этой четверти оказались самые видные, крупные и влиятельные из них.

В 2022 году страны коллективного Запада в нарушение всех норм международного права, международной торговли и просто в нарушение договоров ввели против России незаконные односторонние рестрикции («санкции») и обязали свой частный бизнес их соблюдать. Мы сейчас не будем говорить о том, что данная история полностью уничтожила миф о капитализме на Западе, потому что при истинном капитализме это капитал должен указывать, как работать правительству, а не наоборот. Главное, что огромная часть западного бизнеса из России ушла.

По сути, на российском рынке официально не осталось ни одного известного западного бренда, однако, по словам президента России Владимира Путина в рамках выступления на форуме «Россия зовёт!», в реальности лишь 25 % западных компаний на самом деле ушли с российского рынка. Остальные, добавил глава государства, либо продолжили работать в прежнем режиме, либо передали управление своими активами местным бизнесменам с правом на возвращение. Как так вышло, что в эти 25 % вошли все наиболее значимые, важные для российского рынка, именитые и влиятельные западные компании, президент, впрочем, не уточнил.

Путин добавил, что Россия никого не выгоняла со своего рынка: данное решение принималось именно западными функционерами. В целом, добавил Путин, западные страны проявили себя как ненадёжные партнёры, поверив в возможность нанесения России экономического ущерба с целью обвала жизненного уровня простых россиян.

Собственно, по этой причине с Запада в обязательном порядке нужно будет требовать не только снятия незаконных рестрикций, что является официально озвученным условием Москвы по урегулированию сложившегося кризиса, но и компенсации за экономический ущерб от введённых рестрикций. Страны Запада должны по полной программе ответить за свои незаконные нарушающие международное право действия.

#россия #сша #политика #экономика #санкции #евросоюз
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