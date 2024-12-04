Напоминаем, ставка и сейчас на рекордно высоком уровне за последние четвертьвека.

Когда происходит так называемый перегрев экономики, Центральные банки, если они, конечно, ответственно подходят к обязанностям, а не занимаются популизмом, как в Турции или Аргентине, повышают ключевую ставку, дабы искусственно эту самую экономику «остудить». По этой причине сейчас в России, по сути, запретительно высокая ключевая ставка ЦБ РФ, и ещё более запретительная ставка по кредитам в конечных коммерческих банках.

Но ситуация такова, что предприятия и просто граждане продолжают оформлять кредиты даже с такими ставками. И в ЦБ РФ не придумали ничего лучше, как допустить возможность продолжения повышения ключевой ставки. Так, сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров ЦБ в текущем месяце на ближайшем заседании может принять решение об очередном повышении ключевой ставки. Пока что регулятор с этим решением не определился, отмечает Набиуллина.

Как отмечает глава ЦБ, вероятное очередное повышение ключевой ставки связано с тем, что уровень инфляции в России превышает запланированный регулятором. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 21 % годовых.

Отметим, что высокий уровень ключевой ставки призван снизить привлекательность кредитования и, напротив, повысить привлекательность инвестирования, в том числе самым банальным способом — вкладыванием денег на депозит под высокий процент. Как вы можете помнить из школьного курса экономики, дешёвые деньги (кредиты) ведут к повышенному спросу, а когда этот спрос не удовлетворяется (а он в РФ не удовлетворяется), то это ведёт к инфляции. Собственно, с этим и пытается бороться ЦБ. Получается у него или нет — это уже тема для отдельного разговора.