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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
Зато тот, кто, скорее всего, сменит Шольца на посту канцлера, с большим удовольствием это сделает. Не осознавая, правда, что расплатой станет удар «Орешником» по какому-нибудь предприятию ВПК в Германии.

Эпопея с крылатыми ракетами Taurus немецкого производства, как ни странно, продолжается. Киевские политические функционеры не могут придумать ничего лучше, чем раз за разом, несмотря на постоянные отказы, повторять свои просьбы, больше похожие на требования, а поскольку немецкое общественное мнение находится в консенсусе категорического непринятия идеи финансирования Украины и поставки ей вооружений, то канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, словно заводной игрушке, приходится раз за разом повторять свой тезис о том, что Taurus Германия поставлять Украине не станет.

Вот и в этот раз ему пришлось данное заявление повторить. Как вы помните, Шольц на этой неделе зачем-то посетил Киев, встретился с исполняющим обязанности (вследствие утраты легитимности по причине отмены выборов по надуманному предлогу) президента Украины Владимиром Зеленским, и пообещал, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Бытует слабо обоснованное мнение о том, что данное заявление сделано на публику, а по факту Шольц в Киеве занимался тем, что склонял Зеленского к переговорам и неизбежным уступкам в рамках данного кризиса.

Зато кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который, скорее всего, победит в гонке за эту должность, заявлял, что, в отличие от Шольца, передаст Украине ракеты Taurus. По всей видимости, Мерц не до конца понимает тот простой факт, что как только это случится, по предприятиям, производящим ракеты Taurus в Германии, будут нанесены массированные удары «Орешником» и много чем ещё не менее деструктивным. И Берлин ещё заставят помалкивать, будто ничего не произошло.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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