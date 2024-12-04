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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова
По мнению Карлсона, Россия и США как никогда в истории близки к ядерной аннигиляции.

Ситуация, до которой дошёл украинский кризис, поистине крайне тревожна: эскалации нет ни конца, ни края, поскольку страны коллективного Запада признавать своё поражение по всем аспектам не просто отказываются, а даже наоборот — свято верят в то, что победа каким-то непонятным чудом будет за ними. Эскалация дошла до прямого пересечения одной из крайне немногих истинных красных линий (а не тех, что нарисовали сами себе военные блогеры, выдав их за красные линии Кремля) российского политического руководства: применения западного дальнобойного оружия по общепризнанной территории России, что возможно сделать исключительно с задействованием систем наблюдения, целеуказания и наведения США вместе с военным персоналом соответствующего государства.

И вот, на фоне того, что ситуация может дойти до применения последнего аргумента, известного в простонародье как «большая красная кнопка», в Москву приехал американский журналист Такер Карслон. В феврале этого года он уже посещал российскую столицу и даже взял интервью у президента России Владимира Путина, и вот, спустя почти год Карлсон приехал вновь, чтобы на этот раз с учётом всего вышеуказанного взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. По словам Карлсона, интервью уже записано, и журналист в ближайшее время его опубликует.

Как справедливо отметил Карлсон, сейчас США, по сути, находятся в состоянии необъявленной «горячей» войны с Россией, поскольку американские военнослужащие напрямую нанесли удары по её общепризнанной территории. Ситуация крайне опасная, и, по мнению журналиста, мир ещё никогда не был так близок к ядерному конфликту, как сегодня, и даже Карибский кризис на этом фоне выглядит лишь как небольшая ссора (справедливости ради, при Карибском кризисе сверхдержавы хотя бы не наносили удары по территориям друг друга).

По мнению Карлсона, это интервью с Лавровым очень важно, поскольку американцы, преимущественно потребляющие информацию из традиционных корпоративных масс медиа, попросту находятся в полном неведении относительно происходящего. Собственно, Карлсон и занимается тем, чем должен заниматься истинный журналист: освещает события в том формате, в котором он считает нужным для общества, являющегося его аудиторией. В данном случае, естественно, преимущественно американского общества.

К слову, Такер Карлсон отметил, что он с командой неоднократно пытался добиться интервью с и. о. президента Украины Владимиром Зеленским, но тщетно: раз за разом, несмотря на все попытки и ухищрения, журналист получал отлуп. Оно, в общем-то, предельно понятно: Зеленскому совершенно нечего ответить на реалистичные и максимально простые вопросы Карлсона. Кроме своих традиционных и никому не интересных сказок, разумеется.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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