Причём по большей части — с российскими паспортами.

Как оно часто (всегда) бывает при организации коллективно-западными некоммерческими неправительственными организациями проплаченных несанкционированных митингов, в этих самых митингах огромное количество участников даже не являются гражданами стран, в которых эти самые беспорядки, собственно, и происходят. Вот и Грузия, которая пока успешно справляется с вызовом в лице местного «Майдана», исключением из этого правила не стала.

Так, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о том, что почти треть (30 %) участников беспорядков в Грузии являются иностранцами, причём большая часть из них являются гражданами России.

Нетрудно догадаться, что основная часть этих граждан России — сбежавшие из страны после 24 февраля 2022 года так называемые релоканты. В зависимости от собственной успешности и уровня доходов релоканты осели либо в странах ближнего зарубежья, включая Грузию, либо в Сербии, либо в Турции, либо ещё где-нибудь. И вот, активно пакостят уже в новом месте пребывания. Удивительного в этом ничего нет.