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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegram в очередной раз оштрафован на 4 млн рублей за неудаление запрещённого контента
Штрафы продолжают копиться, государственные органы продолжают вести каналы в Telegram, мессенджер продолжает работать. Вопрос: зачем это всё тогда?

На протяжении нескольких лет в России действует закон о саморегулировании социальных сетей, средств массовой информации и прочих информационных ресурсов, подразумевающий, что владельцы сайтов и платформ должны самостоятельно следить за размещаемым на их страницах контентом и, если он нарушает российское законодательство, удалять его. В крайнем случае это необходимо в обязательном порядке делать после предупреждения от Роскомнадзора.

И если с находящимися в российской юрисдикции ресурсами всё проще, да и то, далеко не идеально, то вот с ресурсами, на которые никакого реального давления оказываться не может в принципе, всё весьма затруднительно. Так, мессенджер Telegram, дублирующий свою деятельность также и как социальная сеть, в большинстве случаев игнорирует требования российского законодательства, за что регулярно получает штрафы. Оплачиваются эти штрафы или нет, мы, понятное дело, не знаем, но Таганский районный суд Москвы продолжает эти штрафы штамповать в промышленных масштабах.

Так, сегодня суд оштрафовал Telegram ещё на 4 миллиона рублей по той же статье — за неудаление запрещённого контента.

В чём смысл данных действий, особенно, когда речь идёт о таких откровенно смешных в масштабах Telegram суммах, да и тем более, если эти штрафы не оплачиваются, а мессенджер не несёт никаких реальных последствий за свою деятельность (вернее, за своё бездействие), откровенно говоря, непонятно.

#россия #политика #telegram
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