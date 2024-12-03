А то и не один.

В американской политической практике всегда было принято делать так, чтобы уходящая администрация максимально мирно передавала власть администрации свежеизбранной. Но деградация политического класса в США столь всеобъемлюща и запредельна, а администрация Джо Байдена в особенности столь сильно в этой самой деградации преуспела, что делает всё возможное, лишь бы оставить избранному президенту Дональду Трампу максимально тяжёлое наследие в плане отношений США с Россией.

Казалось бы, уже всем должно быть понятно, что политика незаконных рестрикций («санкций») против России провалилась и уже никогда не достигнет ожидаемых в Вашингтоне результатов. Но поскольку администрация Байдена битком набита неоконсерваторами, у которых, как известно, отсутствует не то что режим заднего хода, но даже режим нейтрали, то и решения она принимает соответствующие.

Так, сегодня советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что уходящая администрация готовит против России ещё один пакет ограничений.

Напомним, что российское политическое руководство обозначило полное и безоговорочное снятие с РФ всех рестрикций («санкций») как условие Западу по окончанию текущего кризиса вокруг Украины. Проще говоря, все рестрикции, сколько бы их не было наложено, обязаны быть сняты, иначе кризис продолжится, и чем он завершится, особенно для Европы, прогнозировать невозможно.