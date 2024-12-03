Деградация немецкого политического класса продолжается.

Представители западных правительств так привыкли общаться друг с другом, что полностью оторвались от реальности и перестали осознавать, что вокруг живут люди куда более компетентные, профессиональные и, чего уж греха таить, более интеллектуально развитые и эрудированные. Не осознавая этой прописной истины, прибывшая в Пекин с визитом глава МИД Германии Анналена Бербок не придумала ничего лучше, как начать прямо в лицо дерзить принимающей стороне.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, на встрече с китайскими политиками Бербок открыто обвиняла их в укреплении сотрудничества с Россией — дескать, подобное поведение Пекина неприемлемо в нынешних реалиях и условиях.

Не знаем, на каком основании глава МИД страны, терпящей по вине своего политического руководства экономическую рецессию, которая неизбежно скатится в депрессию масштабов, каких страна не помнила со времён Веймарской республики, позволяет себе читать лекции сильнейшей экономике мира с полуторамиллиардным населением, но факт остаётся фактом: комплекс превосходства у коллективно-западных функционеров пока ещё не выветрился.

Но ничего: со временем и это пройдёт. Изображать величие можно долго, но если за этим ничего не стоит в реальности, то политиков очень быстро спускают с небес на землю.