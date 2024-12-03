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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Попытка «Майдана» в Грузии провалена — премьер-министр страны
Уверен? Хорошо, если так.

Последние несколько дней в Грузии проходят волнения, которые власти страны уже сравнили с «Майданом». И вправду: по всем критериям и даже по режиссуре, составленной десятками лет не меняющими методички западными некоммерческими организациями, это типичный «Майдан», ставший уже благодаря Украине и последствиям, которые данные события несут государству, именем нарицательным.

И вот, на сегодняшний день, по всей видимости, обстановку удалось стабилизировать. По крайней мере, о провале «Нацмайдана» сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Грузинский премьер также отметил, что организаторам протестов, включая неправительственные организации, не удастся уйти от ответственности за содеянное. Означает ли это, что грузинский кабмин сделает всё возможное, чтобы арестовать и посадить на длительный срок президента страны Саломе Зурабишвили, которая не просто участвовала в акциях протеста против парламента своей же страны (хотя какая у Зурабишвили страна «своя» — предмет дискуссий), но и смела призывать к противоправным действиям, включая призывы к школьникам об участии в незаконных митингах, большой вопрос.

Ясно одно: любые «Майданы», какие идеи бы они под собой ни несли, необходимо максимально оперативно разгонять, а не позволять их участникам чувствовать безнаказанность, как это произошло в Киеве зимой 2013—2014-го. Уроки из ошибок украинской власти официальный Тбилиси в лице руководства партии «Грузинская мечта» усвоил.

#политика #грузия
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