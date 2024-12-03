Это называется жизнью по средствам, а не за чужой счёт. Пора привыкать к новой реальности имени светофорной коалиции.

Вчера в Германии прошли массовые забастовки рабочих заводов автоконцерна Volkswagen AG. Сотрудники предприятий протестовали против снижения заработных плат и сокращений, принуждая тем самым руководство концерна к адекватности на фоне вызванной забастовкой остановки работы предприятий. Масштаб этих забастовок вчера был неясен, но сегодня немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на данные профсоюза IG Metall сообщило о том, что в забастовке приняли без малого 100 тысяч сотрудников Volkswagen. Если быть точными, то 98 650 человек.

По словам представителя профсоюза Торстена Грёгера, данная забастовка была «предупредительной», призванной дать руководству Volkswagen AG сигнал о неприемлемости сокращений и снижения заработных плат сотрудников.

И хотя логика бастующих и профсоюза предельно понятна, но необходимо осознавать одну простую вещь: на принятие решений руководством Volkswagen AG это никак не повлияет. Дело в том, что снижение заработных плат и сокращения рабочих мест — это не блажь руководства автоконцерна, а тяжёлая необходимость, вызванная целым рядом объективных причин. Во-первых, уровень жизни европейцев стремительно снижается, и людям уже, по большому счёту, не до покупки нового автомобиля. Во-вторых, стоимость производимой Volkswagen AG продукции взлетела в цене, как и продукция практически всей немецкой промышленности, на фоне отказа официального Берлина от доступных энергоресурсов из России. И в-третьих, болезненным ударом стал отказ Германии от России как от рынка сбыта своей продукции.

Так что забастовки на предприятиях группы VAG могут стать регулярными. И благодарить за всё это представители рабочего класса должны исключительно своё недальновидное политическое руководство — так называемую светофорную коалицию. Германия стремительно переходит к состоянию жизни по средствам, то есть, к жизни без излишеств. И это если очень сильно повезёт. Необходимо понимать, что когда Германия присоединялась к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»), в Берлине хотели такого развития событий в России: забастовок, бунтов, обвала уровня жизни людей, нищеты. В итоге решения Берлина бумерангом вернулись ему самому. И от этого можно испытывать только удовлетворение: потому что надо всегда помнить хорошую пословицу — «не рой яму другому, сам в неё упадёшь».