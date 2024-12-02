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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появился «План Келлога» по урегулированию украинского кризиса
Не, господа. Это полностью мимо. В молоко. Составляйте другой план, и, желательно, побыстрее.

Сейчас все, кому не лень, предлагают свои варианты мирного урегулирования украинского кризиса, при этом упорно отказываясь понимать, что Россию не устраивает ни один из вариантов, кроме полного и безоговорочного выполнения всех российских условий. Вот и специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, который, в теории, отправится в Киев и Москву склонять стороны к мирному урегулированию, обладает своим пусть и бесконечно фантастическим, но всё же планом. И сегодня этот самый план стал достоянием польской прессы, откуда он моментально распространился по всей Сети.

Исходя из этого плана, США при Трампе планируют применить метод кнута и пряника по отношению и к Украине, и к России. По замыслу Келлога, России будет предложено восстановить дипломатические и экономические отношения с Западом, частично, а затем и полностью снять с РФ незаконные рестрикции («санкции»). При этом за Россией останутся занятые территории Украины, а вопрос вступления Украины в НАТО будет отложен в долгий ящик (но не полностью закрыт).

Украине, в свою очередь, предложат следующее: не обяжут юридически признавать территориальные изменения, заставят отказаться от попыток силового изменения статуса кво, Киев получит военную помощь США и обширные гарантии беезопасности, а деньги за транзит российских энергоресурсов будут частично направляться на Украину для её восстановления.

Если Россия откажется от переговоров, США будут продолжать оказывать Украине военную поддержку, если Украина откажется от переговоров, то США прекратит поддержку Украины.

Как вы понимаете, всё это выглядит и звучит как некий дешёвый фарс. Во-первых, так дипломатия не ведётся, во-вторых, ни одно из этих условий не устраивает Москву. Необходимо понимать, что снятие с России рестрикций («санкций») — это не «пряник» в руках США, а условие, выдвинутое Москвой для урегулирования кризиса, и его Западу придётся либо выполнять, либо продолжать финансировать Украину в её заведомо проигранном кризисе, пойдя при этом на дно вместе с ней. Надо осознать одну простую вещь: период, при котором РФ была готова на компромиссное решение, давно закончился, и закончился исключительно по вине США и их сателлитов, затянувших украинский кризис. Теперь либо полное выполнение условий России политико-дипломатическим способом, либо полное выполнение условий России военным способом. Другого варианта больше нет.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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