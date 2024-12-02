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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Атомный ледокол «Якутия» перешёл к ходовым испытаниям
В Финском заливе.

Строительство крупных судов или кораблей — это крайне скрупулёзный процесс, подверженный целому ряду этапов, в которых ключевыми являются спуск на воду и начало ходовых испытаний. Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 был спущен на воду два года назад, и вод, теперь в Финском заливе начались его ходовые испытания.

Как сообщила Объединённая судостроительная корпорация, «Якутии» предстоит проверка работы всех механизмов и оборудования атомного ледокол, включая реакторную и паротурбинную установки, системы электродвижения судна, палубные механизмы и валопроводы. Также в рамках испытаний будет проведена проверка систем навигации, связи, будут оценены скоростные и маневренные характеристики судна, и многое другое. После завершения испытаний ледокол будет готов к передаче «Росатомфлоту».

Напоминаем, что основное предназначение российских атомных ледоколов — это обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, который в перспективе станет одной из главных транспортных артерий между Азией и Европой. Преимущество данного маршрута не только в его значительно более короткой дистанции, что повлияет на стоимость доставляемых товаров, но и в его безопасности: никакие пираты и прочие бездельники в столь холодных водах попросту не обитают, а на всём протяжении маршрута расположены российские военные базы.

Проблемой может стать разве что полный и отнюдь не иллюзорный экономический коллапс Старого Света, в результате чего Северный морской путь может потерять актуальность.

#россия #экономика #промышленность #судостроение #ледоколы #атомные ледоколы
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19:47
у меня то все норма.плакать надо тебе .ты с качеством как выше играешь.это просто абзац.я парням показывал -все ржали в голос.многие сказали что это даже не нулевые это привет 320 на 200 из 80-х.Потеш...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Backardi
19:45
Ну не плакай, просто продай 6600 какому то школьнику, и купи норм видюху
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:42
Гомно твое dlss.Божественное качество длсс от конча 3050.все кто видел оценили.и не придумывай что увеличено -неа.эт ты фекометишь постоянно.ты настолько слепое чмо пробитое хуангом (там прям в череп...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
REY_B_
19:41
Пришёл - акции выросли. Насрал, акции выросли.. Ушёл, акции выросли... Казалось бы, что тут может пойти не так?
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Nvidia&Intel Hater
19:40
Тупее тебя никого нет.ты шизофреник.и как раз твою не тестят почти нигде.почти все сайты отказались ибо она дает неиграбельный фпс.ты сто раз приводил таблички где твоей просто нет -она 0 .тупо фризов...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:35
твое чудесное длсс все видели как выглядит и о каких 13 процентах ты обдолбышь говоришь .у меня до 2780 гонится -а там тестили 2400 -это еще 6 кадров точно прироста.ты просто заглотишь как последняя ....
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:34
И по минимальному фпс твой конч просрал в Рагнарек.у меня будет там процентов на 15 больше изза разгона .а ты снова соснешь.твоему огрызку разгон и кадра не дает -а 2 кадра помню дали 250 мгц
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Waramagedon
19:32
у 5500 веселей, всё таки 8 линий
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
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