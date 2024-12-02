В Финском заливе.

Строительство крупных судов или кораблей — это крайне скрупулёзный процесс, подверженный целому ряду этапов, в которых ключевыми являются спуск на воду и начало ходовых испытаний. Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 был спущен на воду два года назад, и вод, теперь в Финском заливе начались его ходовые испытания.

Как сообщила Объединённая судостроительная корпорация, «Якутии» предстоит проверка работы всех механизмов и оборудования атомного ледокол, включая реакторную и паротурбинную установки, системы электродвижения судна, палубные механизмы и валопроводы. Также в рамках испытаний будет проведена проверка систем навигации, связи, будут оценены скоростные и маневренные характеристики судна, и многое другое. После завершения испытаний ледокол будет готов к передаче «Росатомфлоту».

Напоминаем, что основное предназначение российских атомных ледоколов — это обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, который в перспективе станет одной из главных транспортных артерий между Азией и Европой. Преимущество данного маршрута не только в его значительно более короткой дистанции, что повлияет на стоимость доставляемых товаров, но и в его безопасности: никакие пираты и прочие бездельники в столь холодных водах попросту не обитают, а на всём протяжении маршрута расположены российские военные базы.

Проблемой может стать разве что полный и отнюдь не иллюзорный экономический коллапс Старого Света, в результате чего Северный морской путь может потерять актуальность.