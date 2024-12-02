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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что у Украины нет сил для «возвращения» территорий
Может, пора, наконец, прекратить цепляться за кресло президента, понести ответственность за преступления против мира и человечности, и сделать единственно правильный выбор?

В западном и украинском обществах можно бесконечно долго рассказывать сказки про то, что в начале специальной военной операции на Украине виновата Россия, но реальность такова, что западное и украинское политическое руководства пальцем о палец не ударили, чтобы избежать данного развития событий и, следовательно, виноваты в произошедшем не меньше, а, скорее, даже больше, и должны понести за это всю полноту ответственности. Пройдёт совсем немного времени, и украинцы придут к осознанию этой объективной действительности, дадут справедливую оценку деятельности своему политическому руководству за период с 2014 года, и, возможно, сделают из произошедшего долгосрочные выводы. Ну а пока что исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский делает заявления, из которых напрашивается простой вывод: Киев очень хочет переговоров, которые он обязательно выставит как свою победу.

Так, в очередной раз выступая перед прессой, Зеленский, которому, по всей видимости, больше совсем нечем заняться, признал, что для «возвращения» территорий Украины нужно искать дипломатические решения, поскольку для военного решения данной задачи у Киева нет сил и средств.

По словам Зеленского, сейчас конфликт находится в «сложном периоде», и ВСУ не хватает сил для того, чтобы «вернуть» «свои» территории. В представлении Зеленского, получить эти силы Украина может, вступив в НАТО.

Иными словами, Зеленский опять грузит прессу и мировые общества сказками про то, что вступление Украины в НАТО реально. И это при учёте того неоспоримого факта, что Россия обозначила данную опцию как абсолютно неприемлемую и нереализуемую ни при каких обстоятельствах. Напоминаем, что специальная военная операция преимущественно была начата из-за активного военного освоения территории Украины странами НАТО — читать, США.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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