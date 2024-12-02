Кажется, кто-то до сих пор ничего не понял: обсуждать мир надо не с Киевом, а с Москвой и Вашингтоном.

Сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц впервые с начала российской специальной военной операции на Украине прибыл в Киев с визитом. Данное событие само по себе неординарное, учитывая, что до этого Шольц предпочитал хотя бы от этого позора себя ограждать, так ещё и в совокупности с недавним телефонным разговором канцлера Германии с президентом России наводит на ряд определённых мыслей.

Примерно также рассуждает немецкий таблоид Bild, предположивший, что за ширмой выделения Киеву ранее согласованной военной «помощи» на сумму в 650 миллионов евро скрывается истинный мотив визита Шольца, а именно — переговоры с киевскими функционерами о возможном дипломатическом урегулировании конфликта.

Так, по мнению журналистов Bild, Шольц приехал в Киев, чтобы узнать, на какие уступки готова пойти Украина в лице её политических функционеров, чтобы закончить текущий кризис.

Здесь необходимо понимать одну простую вещь: совершенно не важно, на каких условиях и на что готов Киев. Эти условия должны полностью соответствовать требованиям, озвученным Россией: Украина обязана стать полностью демилитаризованной страной, не имеющей практически никаких вооружённых сил и уж точно никаких тяжёлых вооружений и авиации, полностью денацифицированной и нейтрализованной, а также признать изменение границ России и Украины. При этом Запад обязан будет снять с России все наложенные на неё с 2014 года незаконные рестрикции («санкции»). Ничего меньше даже рассматривать в качестве возможного урегулирования данного конфликта нельзя: слишком уж далеко он зашёл, слишком высокая цена была за него заплачена Россией, и слишком много лишнего себе позволили страны коллективного Запада. За это Западу придётся отвечать по полной программе.