Вы всё правильно поняли: президент страны публично призывает к противоправным действиям. Причём призывает несовершеннолетних. То есть тут тюрьма сразу по двум статьям.

Как можно назвать главу государства, который всеми своими действиями вредит своему государству, а также призывает население к противоправным действиям? Компрадор? Пятая колонна? Позволим нашим читателям применить более подходящий термин, тем более что конкретный президент конкретной страны очень сильно этого заслуживает. Мы сейчас говорим о президенте Грузии Саломе Зурабишвили, которая не только смеет участвовать в незаконных акциях протеста в стране, позволяет себе отказываться от освобождения кресла президента в нарушение закона, а также смеет называть демократически избранный парламент страны «нелегитимным», но и, по всей видимости, способна пойти на откровенные преступления.

Так, сегодня Зурабишвили написала в своём Twitter (X), что следом за учащимися университетов очередь «выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии» дошла и до учащихся школ.

Вы всё правильно поняли: президент страны открыто и публично призывает несовершеннолетних к участию в незаконных протестных акциях под совершенно надуманными предлогами. Это раз. А во-вторых, любое склонение несовершеннолетних к незаконной деятельности — это преступление само по себе. Иными словами, своим призывом Зурабишвили нарушила сразу две статьи уголовного кодекса.

Мы не раз говорили, что уровень подготовки западных элит и политических деятелей, и уж тем более тех политических «деятелей» которые они подбирают для администрирования своих протеже, в наши дни находится где-то в районе плинтуса, если не ниже. Собственно, Зурабишвили — ярчайший тому пример и доказательство.

Что до Грузии, то пока что правительство страны держится, а правоохранительные органы оттесняют участников несанкционированных митингов. Но говорить о стабилизации ситуации слишком преждевременно. Счастье Грузии и грузинского народа в том, что страна является парламентской республикой, то есть, президент — фигура исключительно номинальная и, можно сказать, церемониальная, а реальная исполнительная и законодательная власть находится в руках парламента. Изменения в конституцию Грузии по данному вопросу были внесены после тяжелейшего и разрушительного для страны периода президентства Михаила Саакашвили.