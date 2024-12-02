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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле предупредили, что угрозы Трампа в адрес БРИКС приведут к противоположному для США результату
Доллар как резервная валюта должен исчезнуть. США должны жить по средствам. То есть весьма небогато. Точка.

На днях избранный президент США Дональд Трамп, который через полтора месяца въедет в Белый дом и начнёт пытаться проводить новую политику, что, как вы понимаете, далеко не факт, что ему позволят делать, позволил себе лишнего и посмел пригрозить странам-членам БРИКС, включающим в себя, напоминаем, большую часть населения и большую часть экономики мира, последствиями в том случае, если они продолжат подрывать гегемонию американского доллара как резервной валюты.

Как уже отмечалось неоднократно, именно агрессивная политика США по удержанию своих прежних позиций, которые уже никогда не вернутся по целому ряду объективных и неотвратимых причин, и приводит к ускорению процесса дегегемонизации и дедолларизации планеты. Примерно то же самое сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают по поводу свежего выпада Трампа.

По словам Пескова, если США будут продолжать оказывать на страны давление с целью принуждения их к использованию доллара, то это лишь побудит эти страны продолжать свою политику по переходу на взаиморасчёты в национальных валютах.

Дональд Трамп позволил себе пригрозить странам БРИКС (преимущественно, естественно, Китаю, ибо у остальных стран БРИКС товарооборот с США либо нулевой, либо околонулевой) установкой 100-процентных тарифов на их продукцию на американском рынке или даже вовсе закрытием американского рынка для их товаров. Как вы понимаете, больше всего этот комментарий Трампа оценили простые американцы, которые всё-таки смекнули, что если риторика Трампа перестанет быть риторикой и превратится в реальные политические действия, то им моментально придётся платить за все товары вдвое больше или же вовсе лишиться этих самых товаров. Понимает ли Трамп, что он предлагает и кому смеет грозить, вопрос открытый — что-то нам подсказывает, что нет, не понимает.

#россия #сша #политика #китай #экономика #санкции #психиатрия #брикс
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