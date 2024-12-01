Оно и понятно: в таком случае по США сразу будут нанесены ядерные удары. Просто и без затей.

В плане ступеней на лестнице эскалации в отношении украинского кризиса США и их сателлиты использовали уже все возможные меры вплоть до абсолютно крайней — в лице «разрешения» на нанесение дальнобойных ракетных ударов западным оружием по международно-признанной территории России. Разговоры о «Томагавках» заведомо сомнительные, поскольку эти крылатые ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками, и в Москве никто не будет ломать голову, ядерный «Томагавк» летит или конвенциональный, и просто применит последний аргумент по отношению к США.

Но опасения того, что администрация Джо Байдена невменяемая настолько (и эти опасения, к сожалению, абсолютно оправданы и подтверждены действиями), что способна нарушить даже договор о нераспространении ядерного оружия, в американском обществе существуют. В частности, сегодня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине ядерного оружия, заявил, что такой вариант не рассматривается.

«Мы поставляем Украине различные виды вооружений, чтобы она могла вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — заявил Салливан.

Здесь необходимо понимать одну важную вещь: гипотетически уничтожив весь смысл Договора о нераспространении ядерного оружия, США сами себя загонят в тяжелейшее положение, поскольку противники Вашингтона могут сделать то же самое. А уж желающих отомстить Америке за всё то, что она творила на протяжении последних восьмидесяти лет, предостаточно. Собственно, это и есть та причина, по которой Вашингтон на нарушение договора не пойдёт. Уходящая администрация США хоть и невменяемая, но, надеемся, всё же не до такой степени.