Не тебе решать. И даже не всему коллективному Западу.

Европейские наднациональные фунционеры, быть может, и меняются чисто формально, но продвигаемые ими идеи и озвучиваемые ими тезисы при этом остаются прежними. Почему так происходит, понять несложно: наднациональные функционеры Евросоюза специально готовятся и отбираются именно такие — полностью зависимые, не особо образованные, и при всём этом готовые жертвовать интересами Европы ради трансатлантического глобалистского проекта.

Не является исключением и бывшая премьер Эстонии, а ныне новая глава так называемой Евродипломатии Кая Каллас, допустившая сегодня возможность отправки натовских миротворческих сил на Украину.

По словам Каллас, в случае прекращения огня на Украине «не стоит ничего исключать» и двусмысленно подходить к решению стратегических задач. В этом случае, продолжает Каллас, на Европу ляжет важнейшая задача по обеспечению соблюдения режима прекращения огня, включая, если потребуется, отправку миротворческих сил.

Не знаем, с какой целью данная политическая деятельница делает комментарии подобного рода. Каллас и всем, кто разделяет её мнение, необходимо понять, осознать и смириться с несколькими неизбежными вещами. Во-первых, никакого прекращения огня ради прекращения огня не будет: конфликт закончится либо на условиях России, либо не закончится до тех пор, пока эти условия не будут выполнены безоговорочно и в полном объёме. Во-вторых, никто не позволит натовскому контингенту осуществлять в регионе «миротворческую» (а по факту оккупационную) деятельность, потому что это противоречит предыдущему пункту. И в-третьих, не Европе решать, как украинский кризис закончится: Европа не является субъектом международных отношений, с которым Москва, по крайней мере, в нынешнем состоянии Старого Света с политическими деятелями вроде Каи Каллас, готова вести какие бы то ни было переговоры.