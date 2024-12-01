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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса сообщает, что Россия передала Ирану первую партию истребителей Су-35СЭ
Индекс «Э» — значит экспортный.

У России с Ираном всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Это означает, по сути, альянс и тотальную взаимовыручку. В 2022 году Иран подсобил России с передачей технологии производства ударных беспилотников Shahed-136, впоследствии модернизированных и известных как «Герань-2», и вот, Россия отвечает Ирану взаимностью, усиливая его военно-воздушные силы суперсовременными истребителями Су-35СЭ (где индекс «Э» означает экспортную версию самолёта).

Формально ни Москва, ни Тегеран факт передачи данных истребителей не подтверждают, но ещё в прошлом году в новостях активно фигурировали сообщения о заключении соответствующих договоров. И вот, на выходных немецкое издание Flug Revue сообщило о том, что Россия передала Ирану первую партию Су-35СЭ.

Как сообщает издание, передача двух (дальше — больше) самолётов состоялась ещё в середине ноября на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Затем самолёты были разобраны и перевезены в Тегеран транспортной авиацией, где их собрали обратно и отправили на базу иранских ВВС в городе Хамадан.

Понятно, что в большинстве случаев скрыть факт передачи истребителей если не невозможно, то весьма затруднительно, поэтому конкретно в данном случае немецкая пресса с высокой долей вероятности публикует достоверную информацию. Безусловно, России сейчас и самой в огромных количествах нужны боевые самолёты — как для замещения потерь в ходе специальной военной операции (эти пусть и крайне незначительные в масштабах конфликта, но всё же они есть), так и для оснащения новых авиационных полков в рамках общего увеличения численности российских вооружённых сил — но оказывать содействие Ирану тоже необходимо. Всё это свидетельствует о том, что России необходимо многократно наращивать производственные мощности, включая и строительство новых авиационных заводов.

#россия #политика #авиация #промышленность #иран #истребители #боевая авиация #су-35 #су-35с
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