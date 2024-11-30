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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: применение «Орешника» сигнализирует о начале новой гонки вооружений
Нет. Это сигнализирует о том, что вами эта гонка проиграна. Причём, на пару поколений как минимум.

Западные политические функционеры, конечно, могут бесконечно долго делать вид, будто осуществлённое Россией первое в истории человечества боевое применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью в неядерном (пока что) исполнении не вызвало у них никаких эмоций, но реальность демонстрирует, что страх всё-таки был вызван. Это отлично заметно по статьям в западной прессе, которая практически полностью, за редчайшим исключением, озвучивает мысли тех или иных кругов элит в Соединённых Штатах.

И хотя страх — это очень плохой советчик, потому что испытывающие страх деятели, которые не привыкли к этому чувству, а привыкли к полной безнаказанности, теряют самообладание и могут натворить много непоправимых глупостей, но он в то же время и вселяет надежду на то, что какие-то выводы эти деятели из своего прежнего поведения всё-таки сделают. Выводы пока что весьма слабые: так, согласно статье в The Washington Post, применение Россией «Орешника» привело ряд западных экспертов и политологов к мысли о том, что между Россией и коллективным Западом начинается новая гонка вооружений.

И ничего позитивного в этом нет: как отмечает издание, гонка вооружений — это крайне дорогостоящее мероприятие, и учитывая, что этот процесс может затянуться на десятилетия, развитие событий прогнозировать крайне сложно. В целом же на Западе сходятся во мнении, что использование «Орешника», которое явно было не последним, это недвусмысленный сигнал Западу о необходимости деэскалации украинского кризиса. Прислушаются ли — вопрос, к сожалению, с очевидным ответом.

Здесь необходимо понимать ещё и тот факт, что коллективный Запад сегодня совсем не в том положении, чтобы бодаться с кем бы то ни было в вопросе гонки вооружений. Кризисные явления накапливаются, промышленный потенциал «сдувается», компетенции теряются, Россия уже даже не на одно, а на два поколения опережает западные системы вооружений в плане совершенства, и сократить этот разрыв будет весьма затруднительно. Вывод из всей этой истории элементарный: с Россией Западу надо не в конфронтацию вступать, а дружить, причём на равных основаниях с полным учётом мнений и опасений Москвы. Понимают ли это в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне? Полагаем, ответ вы и так знаете.

#россия #сша #политика #нато
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