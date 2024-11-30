Ребята, процесс вашей неизбежной деиндустриализации только начинается. Дальше — хуже.

Страны коллективного Запада за последние три года крайне неожиданно для самих себя, привыкших жить в мире бесконечных иллюзий о собственном превосходстве во всех сферах, обнаружили, что одна только Россия производит вооружений больше, чем весь блок НАТО в совокупности (причём, даже учитывая США). Более того, точно также внезапно для вчерашних господ из райского сада выяснилось, что Северная Корея, над которой у них до сих пор принято потешаться, обладает колоссальным промышленным комплексом и огромными компетенциями в вопросе производства вооружений и боеприпасов к ним.

Вот уходящий глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель с явными нотками досады в голосе в комментарии Euronews заявил, что КНДР предоставила России больше боеприпасов, чем это смог сделать весь Евросоюз по отношению к Украине. По мнению Борреля, сейчас настал «переломный момент», когда европейские страны должны принять решение о дальнейшей поддержке Киева.

Здесь и Боррелю, и всем западным функционерам необходимо понимать одну простую вещь: демилитаризация и военная деиндустриализация, произошедшие на Западе после 1991 года, носят всеобъемлющий и необратимый характер. Европа и вовсе с большим удовольствием отказалась от военных расходов, полностью растеряв соответствующие компетенции, отдав обеспечение своей безопасности в руки НАТО (читать — в руки США). До момента начала Западом агрессии в отношении России такой расклад был вполне рабочим и выгодным для Европы. Теперь же «ястребиная» политика Европе не по карману и не по компетенциям: восстановление военного производства — удовольствие безумно дорогое и доступное, по большому счёту, крайне небольшому перечню государств.

Причём ситуация для европейских стран будет только ухудшаться: любая промышленность немыслима без дешёвых энергоресурсов. А их больше нет и вряд ли будут даже в отдалённой перспективе. Копали яму другому, а попали в неё сами. Вот она — справедливость.