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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Порошенко призвал включить Украину в состав НАТО по примеру Западной Германии
Да вам же сказали уже те, кто легко лишат вас любых перспектив, что никакого НАТО — и точка.

Говорить об уровне политической, исторической и международно-правовой подготовки украинского политического класса — это занятие заведомо неблагодарное. Люди во власть на Украине традиционно попадали абсолютно случайные, и экстремальным примером этого является нынешний исполняющий обязанности президента Владимир Зеленский. Но и его предшественники недалеко ушли. Взять, например, экс-президента Украины Петра Порошенко, который позволил себе весьма странный экскурс в историю и провёл заведомо ошибочную аналогию с ситуацией, в которой находится сейчас Украина.

В эфире одной из западных политических программ, на которую Порошенко зачем-то пригласили, экс-президент стал с упорством, достойным лучшего применения, продвигать тему вступления Украины в Североатлантический альянс. Фанатизм киевских функционеров, как нынешних, так и прежних, такой, что они уже готовы на вступление Украины в НАТО даже частично, лишь бы только это случилось. И вот здесь начинается самое интересное и, откровенно говоря, необъяснимое ни с логической, ни с исторической точек зрения.

По словам Порошенко, исторический прецедент, когда частично оккупированная страна была включена в состав НАТО, имеется: это Германия. По мнению экс-президента Украины, Германия вступила в НАТО, когда «одна треть её территории была оккупирована и вошла в Варшавский договор».

Не знаем, с какой целью Порошенко вводит людей в заблуждение и откровенно манипулирует историей и международным правом, но реальность такова, что Германия была совершенно официально и международно-признанно разделена на два государства — ФРГ и ГДР. И в НАТО вступала именно ФРГ как отдельное государство, а в Варшавский договор вступала ГДР тоже как отдельное государство в своих границах. Никакими категориями «оккупации» к тому моменту уже не оперировали. А вот у Украины ситуация совершенно иная, и если Порошенко хочет, чтобы его аналогия действительно работала, тогда Киеву необходимо на международном уровне признать изменение своих территорий.

Причём в любом случае никакое НАТО Украине не светит, потому что Россия чётко обозначила данную перспективу как абсолютно неприемлемую: по большей части именно из-за этого на Украине и была начата специальная военная операция по демилитаризации и денацификации страны. А вот манипуляции, к которым привык официальный Киев — это некрасиво, грубо и крайне пренебрежительно по отношению к своим спонсорам. Выход из текущего кризиса для Украины только один — полное выполнение условий РФ. Все остальные пути Киев сам себе разрушил.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия #психиатрия
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