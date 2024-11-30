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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Грузии пообещал, что украинский сценарий в стране не повторится
Украиной ещё долго будут пугать тех, кто хотят жить в иллюзиях.

Если Украина за период своей независимости на всём готовеньком доставшемся от СССР/России чего-то и добилась, то это разве что становления именем нарицательным, которое используют в качестве иносказания при комментировании того, как то или иное государство стремительно радикализируется и теряет колоссальный потенциал, вообще в конечном счёте доигрываясь до вооружённого конфликта с военной сверхдержавой. Сейчас эксперты и политологи говорят об «украинизации» Евросоюза, его отдельных стран, а политики приводят Украину в пример того, как делать не надо.

Вот и в Грузии, где сейчас проходит очередная попытка «Майдана» (тоже уже стало именем нарицательным), политическое руководство заявило, что Тбилиси пройдёт испытание, а украинского сценария в стране не повторится. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в Грузии работают сильные государственные институты, а населена страна мудрым народом.

«В Грузии не может осуществиться сценарий «Майдана». Грузия — это государство, которое этого, конечно, не допустит», — заявил Кобахидзе.

Здесь необходимо понимать, что государственные институты и в целом система в Грузии действительно претерпела большие изменения за последние десятилетия. Не так давно, в исторической, конечно же, перспективе, Грузию активно «шатали» и осуществляли цветную революцию, в ходе которой к власти был приведён Михаил Саакашвили со всеми вытекающими из этого тяжёлыми последствиями для Грузии.

Что же до обстановки в Тбилиси, то пока рано говорить «гоп»: данный вызов грузинское политическое руководство пока ещё не прошло полностью, а угроза усиления инспирированных коллективно-западными некоммерческими организациями с известными названиями несанкционированных митингов никуда не делась.

#политика #грузия
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FelsheR-zzzzz
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Премьер Грузии пообещал, что украинский сценарий в стране не повторится
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