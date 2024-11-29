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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский допустил окончание конфликта с потерей Украиной своих территорий
На условиях вступления в НАТО. Ничего: ещё несколько месяцев помариновать, и будет согласен на любых условиях.

Как вы знаете, киевское политическое руководство хлебом не корми, дай денег и оружия пофантазировать на тему завершения текущего кризиса. Все мы знаем, что при завершении этого конфликта никто мнение Украины спрашивать не будет, как не спрашивали его при затягивании кризиса. Тем не менее, сотрясать воздух в Киеве продолжают, изображая субъектность и свою важность.

Так, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, по сути, допустил завершение конфликта с условием потери Украиной своих территорий. Естественно, не просто так, а, по словам Зеленского, на условии вступления страны в НАТО.

«Горячая фаза боевых действий на Украине может прекратиться, если страна войдёт в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева», — заявил Зеленский.

В представлении Зеленского, в будущем Украина якобы сможет вернуть эти территории дипломатическим путём.

Здесь необходимо понимать две ключевые вещи, которые делают фантазии Зеленского неосуществимыми ни при каких обстоятельствах. Во-первых, потерянные Украиной территории, за исключением (и то — пока) отдельных районов в Харьковской области, включены в состав России полностью в своих административных границах (а не по линии боевого соприкосновения), и отторжению и торгу не подлежат. Это значит, что никакого «дипломатического пути» по их «возвращению» Украиной нет, если только, конечно, Украина не решит полностью войти в состав России, что России совершенно не нужно. Во-вторых, вступление Украины в НАТО не обсуждается, потому стремление Киева в Североатлантический альянс для РФ неприемлемо и стало одним из главных спусковых крючков начала специальной военной операции.

Но в целом смягчение позиции Зеленского в сторону чуть большей реалистичности своих «хотелок» — это позитивный тренд. Чем раньше в Киеве поймут, что вариантов кроме полного выполнения требований России у Украины, мягко говоря, нет, тем лучше для самой Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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