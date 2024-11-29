Нам казалось, что по поводу «заморозки» всё уже было сказано: это РФ не устраивает. А санкции в любом случае придётся не просто снимать, но и компенсации за их введение выплачивать десятилетиями.

По мере осознания того простого факта, что украинский кризис Западом проигран, в будущей американской администрации начинают искать различные пути выхода из данного кризиса с сохранением Вашингтоном своего лица. Варианты обсуждаются разные: от «спихивания» Украины полностью на плечи Европы, по вине, вернее, из-за бездействия которой всё это преимущественно и произошло, до объединения с Россией в качестве антикитайской коалиции. Последний вариант рассматривается преимущественно трампистами, которые представляют ту часть американских элит, которая видит истинного американского соперника в Китае, а Россию рассматривают как временного товарища по обстоятельствам.

Какой из вариантов будет признан наиболее реалистичным, понятное дело, пока неведомо, но американская пресса уже потихоньку фантатизует. В частности, CNN пишет, что назначенный Трампом специальный посланник по вопросу урегулирования украинского кризиса Кит Келлог может предложить России приятную наживку для «заморозки» данного конфликта.

Так, издание пишет, что по предложению Келлога администрация Трампа может ослабить антироссийские рестрикции («санкции») в обмен на готовность Москвы к переговорам, а в дальнейшем и вовсе полностью эти рестрикции снять в случае, если достигнутая договорённость будет «удовлетворять Киев». При чём здесь Киев и его хотелки, опять же, непонятно, поскольку мнение Украины по всем вопросам уже никого не интересует и интересовать не будет, но, повторяем, на данном этапе это исключительно фантазии CNN.

Также издание продолжает, что в результате заморозки конфликта будет создана демилитаризованная зона, которая с обеих сторон будет поддерживаться военнослужащими третьих стран, а российский энергетический экспорт будет обложен тарифом, деньги от которого пойдут на «восстановление Украины».

Российское политическое руководство уже десятки раз уточняло, что никакая «заморозка» украинского конфликта Москву не устраивает, поскольку «заморозка» не решает ни одной из фундаментальных задач, которые поставлены перед специальной военной операцией. Эти задачи: демилитаризация Украины, её денацификация, нейтрализация, а также признание новых территориальных реалий. От Запада же в обязательном порядке требуется снятие незаконных антироссийских рестрикций, иначе разговаривать вообще никто не будет, потому что говорить не о чем, отвод военной инфраструктуры НАТО на границы 1997 года и формирование новой архитектуры евразийской безопасности. Проще говоря, снятие рестрикций с России — это не ложка медку для склонения Москвы к переговорам, а безоговорочное условие, которое обязано быть выполнено как итог переговоров.

Необходимо понимать, что условия урегулирования кризиса будут ставиться победителем, по-другому в мире это не работает. А кто будет победителем, пожалуй, очевидно уже даже таким средствам массовой информации, как CNN.