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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Альтернатива для Германии» призвала к выходу ФРГ из Евросоюза
Кажется, кто-то что-то начал понимать в вопросе причин и следствий проблем в немецкой экономике.

Когда Евросоюз как наднациональная организация набирал силу, идея заключалась в том, чтобы вывести Европу из-под контроля США и сформировать некий новый самостоятельный центр силы. Но за что боролись, как говорится, на то и напоролись: свои неоконсервативные трансатлантические элиты были вклинены американским политическим руководством в управление Евросоюзом, из-за чего данная организация была многократно ослаблена через расширение за счёт бедных и неразвитых стран восточной, центральной и южной Европы, и поставлена под тотальный контроль Вашингтона.

Теперь Евросоюз — это не спасение, а угроза для европейских стран, полностью утративших свою субъектность и самостоятельность в принятии решений, и данную реальность прекрасно осознают в немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В частности, сегодня издание Der Spiegel сообщило о том, что АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза и формированию нового «европейского общества».

Кроме того, партия призывает восстановить экономические отношения с Россией, которые нужны в первую и в последнюю очередь самой Германии, и разрыв которых навредил в первую и последнюю очередь самой Германии, выйти из еврозоны, и отменить целый ряд вредительских, по мнению партии, решений, принятых немецким правительством за последние два десятка лет.

Понятно, что всё это популизм, и реальной возможности АдГ стать хотя бы членом правящей коалиции, не говоря уже о единолично правящей партии, нет и быть не может. Германия, к великому сожалению, полностью лишена субъектности, а партию, предлагающую эту субъектность восстановить, в два счёта могут клеймить экстремистской или, того хуже в современных западных политических реалиях, пророссийской.

#политика #германия
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