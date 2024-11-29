Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Правительство РФ определилось с размерами налоговых вычетов для IT-компаний и операторов связи
Новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года.

Правительство утвердило размер федерального инвестиционного налогового вычета для ИТ-компаний и операторов связи. С 1 января 2025 года они смогут уменьшить налог на прибыль на 3% от суммы инвестиций в собственное развитие. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера направлена на поддержку высокотехнологичных отраслей и стимулирование внедрения отечественных разработок.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что налоговый вычет даст дополнительный импульс развитию бизнеса, особенно в сфере высоких технологий. «Создание комфортных условий для цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», — отметил он. Предполагается, что это позволит компаниям активнее инвестировать в модернизацию, расширение производства и разработку новых продуктов и услуг.

Сам механизм инвестиционного вычета по налогу на прибыль действует в России с 2017 года, после принятия Федерального закона № 335-ФЗ. Согласно этому закону, общая сумма вычета не может превышать разницу между суммой налога, рассчитанной по базовой ставке, и суммой налога, рассчитанной по ставке 5%. Закон предоставил регионам право самостоятельно вводить инвествычет и определять его параметры, чтобы стимулировать развитие экономики на своей территории. Однако на практике этой возможностью воспользовались лишь две трети субъектов РФ.

Предложения о распространении инвестиционного налогового вычета на ИТ-компании и операторов связи поступали уже несколько лет. Минцифры выступило с такой инициативой еще в 2022 году, на фоне кризиса в отрасли связи, вызванного санкциями и уходом с рынка крупных зарубежных вендоров, таких как Nokia и Ericsson. Дефицит оборудования и износ существующих мощностей ставили под угрозу стабильность работы сетей связи.

В июне 2024 года президент Владимир Путин заявил о привязке регионального инвестиционного вычета к проектам, направленным на достижение технологического суверенитета и структурную адаптацию экономики. В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину проработать возможность введения федерального инвестиционного вычета для компаний, внедряющих российское программное обеспечение. Кроме того, Минцифры предложило распространить вычет на проекты в области искусственного интеллекта, чтобы стимулировать бизнес к переходу на отечественные ИТ-решения.

#российское по #законы #правительство рф
+
Написать комментарий (0)
VK собирается выкладывать часть своих проектов в формате Open Source
Стриминговый сервис VK Play Live переехал на VK Видео
Электронная торговая платформа «Грузовые перевозки» внесена в реестр российского ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
28
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
10
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
6
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
+
Западные эксперты признают неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
+

Сейчас обсуждают

Stanislav_i
18:24
Atomic Heart я конечно купил в VkPlay, чье бы оно там ни было, ну еще около 120 игр и приложений в красивом синем магазине ранее, но вот что касается нынешнего "поддержи рублем западного производителя...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
NuclearMissionJam
18:24
Конечно. Когда купил RTX 3090 уже играть в игры не хочется, хочется забраться на высокую гору и встречать рассвет, читая Japasoft в оригинале.
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Любое Имя
18:21
100 метров от взрыва 3 тонного фугаса ,там на куски порвет не только контузия .Взрыв града в 100 метрах уже осколками убить может
ВС РФ в Часовом Яре используют ФАБ-3000, чтобы не дать отступить 700 солдатам ВСУ
Алексей Головин
18:20
Точно. Тем более если не получается)
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
Алексей Головин
18:19
я же и говорю - очень условно 5-го. Остальные не знаю как это вообще)
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
Алексей Семенов
18:11
Конечно, в заметке логика хромает. Реально видимо ситуация такова, что месторождение оказалось очень маленьким, возможно меньше, чем ожидалось, поэтому на мировую добычу не повлияет и цены не снизит
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
Сергей Мостов
18:08
Несостоятельность современных разработчиков а не видеокарт!
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
Eppius
18:04
Значит скоро освободим Часов Яр.
PBS: Украинские офицеры рассказали про дефицит солдат в боях за Часов Яр
Юрий Филатов
18:02
Прошлое и это поколения это пробный шар для публики и выход на рынок. Тесты уже показывают, что взять 770ю выгоднее, чем 3060, про АМД вообще молчу, они сливают рынок видеокарт по энергопотреблению и ...
Intel готовит геймерам сюрприз, поскольку Arc B580 может стать быстрее и дешевле GeForce RTX 4060
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:01
Хихликов ждëт чëрная суббота!!!
ВС РФ в Часовом Яре используют ФАБ-3000, чтобы не дать отступить 700 солдатам ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем