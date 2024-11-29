Новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года.

Правительство утвердило размер федерального инвестиционного налогового вычета для ИТ-компаний и операторов связи. С 1 января 2025 года они смогут уменьшить налог на прибыль на 3% от суммы инвестиций в собственное развитие. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера направлена на поддержку высокотехнологичных отраслей и стимулирование внедрения отечественных разработок.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что налоговый вычет даст дополнительный импульс развитию бизнеса, особенно в сфере высоких технологий. «Создание комфортных условий для цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», — отметил он. Предполагается, что это позволит компаниям активнее инвестировать в модернизацию, расширение производства и разработку новых продуктов и услуг.

Сам механизм инвестиционного вычета по налогу на прибыль действует в России с 2017 года, после принятия Федерального закона № 335-ФЗ. Согласно этому закону, общая сумма вычета не может превышать разницу между суммой налога, рассчитанной по базовой ставке, и суммой налога, рассчитанной по ставке 5%. Закон предоставил регионам право самостоятельно вводить инвествычет и определять его параметры, чтобы стимулировать развитие экономики на своей территории. Однако на практике этой возможностью воспользовались лишь две трети субъектов РФ.

Предложения о распространении инвестиционного налогового вычета на ИТ-компании и операторов связи поступали уже несколько лет. Минцифры выступило с такой инициативой еще в 2022 году, на фоне кризиса в отрасли связи, вызванного санкциями и уходом с рынка крупных зарубежных вендоров, таких как Nokia и Ericsson. Дефицит оборудования и износ существующих мощностей ставили под угрозу стабильность работы сетей связи.

В июне 2024 года президент Владимир Путин заявил о привязке регионального инвестиционного вычета к проектам, направленным на достижение технологического суверенитета и структурную адаптацию экономики. В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину проработать возможность введения федерального инвестиционного вычета для компаний, внедряющих российское программное обеспечение. Кроме того, Минцифры предложило распространить вычет на проекты в области искусственного интеллекта, чтобы стимулировать бизнес к переходу на отечественные ИТ-решения.