Коробка-автомат — всё ещё мечта. Значит, на «Патриотах» пусть ездят сами сотрудники завода, пока не придут в себя и не проснутся в 2025 году.

Автомобиль УАЗ «Патриот» в 2025 году отметит 20 лет. С тех пор изменения в его конструкции носили сугубо минимальный характер, связанный разве что с изменениями в законодательстве (появление дневных ходовых огней и тому подобного). Как вы понимаете, двадцать лет производить одно и то же — это крайне сомнительное во всех аспектах решение, и вот, к юбилею модели Ульяновский автозавод решил провести её серьёзную модернизацию.

Главным нововведением станет появление на «Патриоте» новой дизельной силовой установки, которая будет собираться на бывшем заводе Ford в Татарстане. Речь идёт о дизельном двигателе объёмом 2 литра в связке с 6-ступенчатой «механикой». Также данная трансмиссия будет устанавливаться в пару к бензиновому двигателю ZMZ Pro от Заволжского моторного завода. Наконец, заволжские мотористы будут поставлять УАЗу свою электронноуправляемую раздаточную коробку.

Автомобиль получит новое световое оборудование со светодиодной оптикой, улучшенное лакокрасочное покрытие, обновлённый медиаруль, современную медиасистему.

Что до автоматических трансмиссий, то пока что это всё ещё отдалённая перспектива. Отечественных производителей адекватных по соотношению цены/качества/производительности/надёжности автоматических трансмиссий нет и, по всей видимости, никакого стремления к тому, чтобы они появились, нет. А ведь автоматические трансмиссии сегодня становятся нормой: устанавливаются в такси, каршеринговые машины, в целом говорить про удобство пользования автомобилем с АКПП даже уже как-то неприлично по причине очевидности сего факта. Вот такие детали, из которых и состоит восприятие автомобиля, и приводят к тому, что отечественный автопром, сколько государственных денег в него не вкладывай, а всё равно находится в состоянии, близком к мёртвому.