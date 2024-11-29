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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ за неделю нанесли 1 массированный и 32 групповых удара по объектам энергетики и ВПК Украины
Данный процесс необходимо учащать.

Быть может, уходящая американская администрация и недовольна данным обстоятельством, но императив достижения победы в текущем конфликте обязывает Россию переходить ко всё более жёстким и безальтернативным вариантам его (конфликта) ведения. Если в начале специальной военной операции российское военно-политическое руководство было готово заключить «Стамбул», то на сегодняшний день ситуация такова, что Украина будет на долгие-долгие годы оставлена без функционирующей энергосистемы. Для этой задачи ВС РФ регулярно наносят комбинированные удары, исчисляющиеся десятками в неделю. И вот, сегодня Минобороны России отчиталось о нанесении ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

За период с 23 по 29 ноября было нанесено 32 групповых и 1 массированный удар, целями которых были уже вышеупомянутые объекты энергетики и военной промышленности, а также аэродромная инфраструктура, места производства и складирования беспилотников, склады вооружений и места размещения личного состава ВСУ и иностранных наёмников.

Следует понимать одну важную вещь: киевскому политическому руководству судьба Украины совершенно безразлична, иначе бы оно не довело не то что до столь колоссальной эскалации кризиса, но и до вооружённого конфликта вообще. Что же до энергетики, то её ликвидация является теперь уже обязательным условием для снижения потенциала ВСУ. Понятно, что кустарные производства дронов можно поставить на автономную электрогенерацию, но для оной необходимо циклопическое количество топлива и смазочных веществ, а в реалиях Украины всё это стоит огромных денег и, в случае полного падения объединённой энергосистемы, вызовет резкий дефицит топлива на рынке.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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