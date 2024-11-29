Успешные эксперименты в мире этому только способствуют

Интерес россиян к четырёхдневной рабочей неделе продолжает расти, особенно после успешного эксперимента в Германии. Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый второй житель страны хотел бы перейти на четырёхдневку. Это значительный рост по сравнению с мартом текущего года, когда противников такого режима было 30%, сейчас их 27%. Основная причина негативного отношения к четырёхдневке — опасения потери в заработной плате. Ещё 23% респондентов затруднились с ответом.

Женщины и молодые люди до 35 лет чаще поддерживают идею сокращённой рабочей недели (51% против 48% у мужчин, и 60% среди молодежи против 42% среди граждан старше 45 лет). Россияне с доходом от 100 тыс. рублей менее склонны к сокращению рабочей недели, чем те, чей доход ниже (49% против 52%).

Из тех, кто работает пять дней в неделю, 68% уверены, что смогут выполнить привычный объём работы и за четыре дня. Каждый пятый сомневается в своих возможностях. Готовность трудиться более интенсивно чаще выражают молодые люди (79% среди респондентов до 35 лет против 60% среди граждан старше 45).

В случае перехода на четырёхдневку, 26% россиян планируют посвящать дополнительный выходной семье, 24% — отдыху, 14% — подработке. По 13% респондентов хотели бы заниматься домашними делами или саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочитает спорт или прогулки.

Интересно, что женщины чаще мужчин хотят проводить дополнительное время с семьей (31% против 21%), отдыхать (28% против 19%), а также заниматься домашними делами (15% против 10%). Мужчины же чаще рассматривают подработку (19% против 9%) или самообразование (16% против 10%).

Опрос проводился SuperJob с 20 по 28 ноября 2024 года среди 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.