Так выметайтесь с Украины, и всё закончится. Причём, в считанные недели.

Энергия — это то, без чего существование любого государства невозможно, не говоря уже об оказании им сопротивления в вооружённом конфликте. Именно поэтому в натовском подходе к боевым действиям массированные удары по энергетике противника являются первостепенной задачей. Россия же традиционно мягчит, особенно, учитывая близкие, можно даже сказать родственные связи с Украиной, и приступила к реальному, а не показательному «выносу» энергосистемы страны лишь в этом году. Именно в этом году началось планомерное уничтожение генерирующих мощностей, выведение из строя магистральных электроподстанций, удары по газохранилищам и в целом масштабное разрушение энергетики на Украине.

Делать это, к сожалению, стало не просто необходимо, а критически необходимо: только так можно вызвать паралич военной промышленности на Украине, сорвать кустарное производство ударных беспилотных летательных аппаратов и другой военной техники, снизить волю к оказанию сопротивления. Понятно, что нокаутирующий удар по украинской энергосистеме ещё только предстоит, да и официальный Киев всеми своими действиями демонстрирует, что ему совершенно безразлично, как мирное население Украины будет справляться без энергоснабжения, и с фанатизмом, достойным лучшего применения, продолжает «выпрашивать» удары по объектам генерации и распределения.

И вот, с критикой российских ударов по энергосистеме Украины выступил уходящий президент США Джо Байден, назвавший эти удары «очередным напоминанием о важности поддержки Украины».

Зачем какие бы то ни было комментарии по вопросу энергетики делает президент страны, выработавшей стратегию полного выноса энергообъектов в странах-противниках, конечно, сказать сложно. Перед нами очередное проявление лицемерия и цинизма, когда за американские интересы заставляют сражаться третью страну. Если бы США действительно переживали за Украину, то немедленно бы вымелись из неё и прекратили поставлять Киеву вооружения и оказывать ему финансовую помощь. Тогда конфликт завершился бы за считанные недели — да, понятно, с каким результатом, но ведь главное, что завершился бы.

Последний массированный удар по энергосистеме Украины был нанесён вчера — 28 ноября — утром. Под удар попали преимущественно распределительные подстанции на западе Украины, что вызвало аварийное отключение или снижение мощности ещё работающих в стране атомных реакторов, которые резко утратили возможность выдавать эту мощность в сеть.