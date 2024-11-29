Опять двадцать-пять: Россию спросили, что с Украиной делать?

Служба внешней разведки (СВР) России либо в целом, либо в лице её руководителя Сергея Нарышкина регулярно выступает с заявлениями касательно коварных планов коллективного Запада по Украине. То, что Украина используется Западом исключительно как инструмент, как стенобитный таран в рамках прокси-конфликта (с каждым днём он становится всё менее прокси- и всё более прямым) против России, это понятно, но вот готовы ли граждане коллективно-западных стран гибнуть в промышленных масштабах ради того, чтобы «не дать» России одержать победу, что, в общем-то, уже в любом случае решено и неминуемо, это уже огромный вопрос.

Но у СВР, по всей видимости, есть на него ответ: да, готовы. Так, разведка в сегодняшнем пресс-релизе сообщила, что ряд стран НАТО осознали бесперспкетивность попытки нанесения России поражения, и теперь рассматривают идею «заморозки» украинского кризиса с целью взятия паузы на повторное вооружение ВСУ с подготовкой к реваншу. Как отмечает СВР, уже сейчас на Украине разворачиваются учебно-тренировочные центры с планом по подготовке «не менее миллиона мобилизованных украинцев».

Кроме того, по замыслу западных стран, в случае перемирия будет усиленно восстанавливаться украинский военно-промышленный комплекс: для этого уже сейчас пытаются направить непосредственно западных военных промышленников в нужное русло, отправлять на Украину специалистов и поставлять промышленное оборудование.

Всё это ведёт к основному, согласно сведениям СВР, плану: фактической оккупации Украины. Имеется информация, что в страну будет отправлен 100-тысячный военный контингент, который будет объявлен «миротворческим», но по факту будет являться оккупационным. Украину намереваются разделить между Германией, Британией, Польшей и Румынией. Понятно, что данного наряда сил для оккупации страны, мягко говоря, недостаточно, поэтому в качестве полиции — опять же, по сведениям СВР — будут создаваться отряды из местных украинских националистов.

В СВР чётко уточнили, что Россию такой вариант, конечно же, не устраивает. Вообще, донесение разведки выглядит крайне фантастично, но если подумать, то кто бы поверил в конце 2021 года, что мир по вине коллективного Запада будет ввергнут в Новую Холодную войну с её обжигающе горячим этапом на Украине, и что ситуация там дойдёт до уровня эскалации, сопоставимого с Карибским кризисом? Ясно одно: Запад опять обсуждает Украину и её будущее между собой, упорно игнорируя то, что решать судьбу Украины будет всё-таки Россия, а не кто бы то ни было иной. И 100-тысячная оккупационная группировка, по-хорошему, будет в мгновение ока уничтожена ещё на этапе её сбора.