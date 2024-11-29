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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Рубль укрепится после стабилизации рынка — Минэкономики
Министр экономического развития связал колебания курса со спекулятивными факторами.

Министр экономического развития Максим Решетников связал колебания курса рубля с разовыми, в том числе спекулятивными, факторами. Он уверен, что после стабилизации рынка рубль вернётся к фундаментальным значениям. По словам министра, российский торговый баланс остаётся крепким, экспортёры работают стабильно, а импорт восстанавливается. Правительство и ЦБ координируют свои действия для принятия необходимых решений.

При этом Максим Решетников признал повышенную волатильность финансового рынка из-за отсутствия торговли долларом и евро на бирже. Дополнительные поступления валюты или рост спроса могут вызывать колебания курса. Банк России принял меры, отказавшись от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года.

Напомним, 27 ноября курс доллара превысил 114 рублей, поднявшись в моменте на 11,5%. Ослабление рубля связывают с дефицитом валюты из-за американских санкций, которые затрудняют репатриацию выручки экспортёрами. Президент Владимир Путин отмечал, что на колебания курса влияют не только инфляционные процессы, но и сезонные факторы, включая цены на нефть и бюджетные платежи.

#экономика #рубль #курс рубля #курсы валют #минэкономики
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