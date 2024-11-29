Эксперты убеждены, российские платы изначально будут дороже китайских аналогов.

Производители печатных плат РФ хотят обязать использовать отечественные компоненты в серверах, компьютерах и телеком-оборудовании, прописанных в реестре Минпромторга. Они предлагают ведомству включать в реестр российской электроники только устройства с отечественными платами. Потребность рынка оценивается в 426 млн кв. дм, и, по прогнозам, отечественное производство может утроиться к 2028 году.

Сейчас постановление правительства №719 начисляет баллы за российские компоненты, но использование отечественных плат не обязательно. Производители считают, что это затормозит развитие отрасли. Однако мнения разделились: одни поддерживают инициативу, другие опасаются, что мощностей недостаточно и это приведёт к сокращению производства готовой продукции. В Минпромторге ситуацию пока не комментируют.

Существующая система баллов в постановлении №719 — гибкий инструмент стимулирования локализации, и любые изменения требуют тщательного анализа, считает глава АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. АНО ВТ не планирует предлагать обязательное использование плат. Замминистра промышленности Василий Шпак указал на важность контроля над средствами производства и собственными технологиями.

Первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов считает, что обязательное использование российских плат возможно при достижении 90% локализации. Также рассматриваются квоты на импорт и пошлины с субсидированием отечественных производителей. Однако российские платы изначально будут дороже китайских аналогов.

Эксперты рынка указывают на необходимость сосредоточиться на производстве сложных плат, а также на риски, связанные с недостаточными мощностями и потенциальным ростом цен. Если отечественные производители не смогут удовлетворить спрос, это приведёт к сокращению выпуска российской электроники и усилению позиций китайских компаний. В случае с последними — куда уж дальше.