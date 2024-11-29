Компания лишилась трёхлетней отсрочки платежа по долгу в 17,8 млрд рублей перед ВЭБ.РФ.

Зеленоградский производитель микроэлектроники «Ангстрем», разрабатывающий и выпускающий интегральные микросхемы и полупроводниковые приборы, оказался на грани банкротства. Компания, являющаяся поставщиком Минобороны, госкорпораций и более 700 предприятий, лишилась трёхлетней отсрочки платежа по долгу в 17,8 млрд рублей перед ВЭБ.РФ.

Минпромторг поддержал решение суда, основываясь на данных ФНС о 108 исполнительных производствах на общую сумму 147,6 млрд рублей и незавершённых судебных разбирательствах на сумму свыше 500 млн евро. Налоговая служба считает «Ангстрем» неплатежеспособным и зависимым от господдержки с 2014 года, прогнозируя неизбежное банкротство без государственного вмешательства.

Напомним, ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) — государственная корпорация развития, основной задачей которой является содействие долгосрочному социально-экономическому развитию России. ВЭБ.РФ инвестирует в различные отрасли экономики, включая инфраструктуру, высокие технологии, и т.д. «Ангстрем» не смог доказать суду свою способность погасить долг даже с учётом отсрочки и не предоставил доказательств принятия мер по исполнению судебного решения. Суд подчеркнул, что финансовые трудности не освобождают должника от обязательств. Эксперты ожидают банкротства и смены собственников предприятия. Гендиректор SNDGLOBAL Ольга Квашенкина предполагает сценарий, аналогичный продаже оборудования «Ангстрем-Т» в 2018 году, когда активы перешли к ВЭБ.РФ.

Для погашения долга «Ангстрем» может сократить расходы на НИОКР, продать оборудование и уменьшить выплаты сотрудникам, что негативно скажется на производственной цепочке. Получение кредита при текущей задолженности маловероятно.

Автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко считает целью происходящего смену собственников, но надеется на сохранение производства. Эксперты призывают регулятора разъяснить план спасения ключевого для российской микроэлектроники предприятия и гарантировать, что новые владельцы сосредоточатся на развитии производства, а не на получении земельного участка. Компания обладает промышленно-технологической базой для проектирования и производства микросхем с топологическими нормами от 1 мкм до 0,6 мкм (1000–600 нм).

Напомним, проблемы «Ангстрема» начались с кредита ВЭБ.РФ в 2008 году на покупку оборудования и строительство завода. Поручителем выступил «Ангстрем», а заёмщиком — «Ангстрем-Т», который не выполнил обязательства. В 2019 году «Ангстрем-Т» обанкротился. «Ангстрем» же является стратегическим предприятием, разрабатывающим микросхемы, в том числе для оборонного сектора. Компания планировала к 2030 году запустить массовое производство чипов для гражданского рынка и увеличить выручку до 5 млрд рублей.