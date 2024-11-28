И будут продолжать это делать. Праведный гнев должен быть испепеляющим.

Пока Украина, подначиваемая коллективным Западом, продолжает доигрываться до того, чтобы условия мирного урегулирования ей были навязаны, и она была обязана их принять, ВС РФ тем временем активным образом уничтожают те средства поражения, которые были Киеву переданы с целью нанесения ударов по общепризнанным регионам России при прямом содействии кураторов, коих российское политическое руководство уже обвинило в прямом участии в конфликте.

За последние три дня, а также учитывая часть дня сегодняшнего, российская армия активно выслеживала и уничтожала различные ракетные системы вооружений преимущественно западного производства. Так, 25 ноября ударами «Искандеров-М» в Сумской области были уничтожены 5 пусковых установок ракет ATACMS: 3 РСЗО MLRS и 2 РСЗО HIMARS, которые могут экипироваться данными оперативно-тактическими ракетами. Об этом сообщает Минобороны России.

25 и 26 ноября в ходе работы расчётов «Искандер-М» в Одесской области были уничтожены 2 пусковые установки баллистических ракет «Гром-2», а также пусковая установка вкупе с транспортно-заряжающей машиной противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».

Кроме того, 25 ноября в Харькове был нанесён удар по штабу подчиняющегося Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины нацбата «Кракен», в Одессе был нанесён удар по ПВД отряда центра спецопераций ССО ВСУ. В обоих случаях ликвидированы десятки специалистов, включая представителей США и Франции.

Наконец, МО РФ отчиталось о сегодняшнем массированном комбинированном ударе, целями которого были объекты военно-промышленного комплекса Украины и обслуживающие их объекты энергетической инфраструктуры. Проще говоря, методичное выключение рубильника на Украине продолжается, и конфликт уже давно зашёл в ту стадию, когда обойтись без деэлектрификации страны для достижения целей специальной военной операции не получится. В завершение российское оборонное ведомство заверило в том, что отслеживание ситуации, выявление средств поражения западного производства и их уничтожение будут продолжаться. Собственно говоря, альтернативы нет, официальному Киеву мир не нужен, значит, будет продолжение конфликта с очевидным результатом и весьма трудным будущим для Украины.